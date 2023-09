F1 23: mostrati i contenuti di ottobre

Electronic Arts ha annunciato una nuova serie di aggiornamenti del gioco e di sfide per EA SPORTS F1 23 che metteranno alla prova le abilità dei giocatori con la possibilità di vincere esclusivi oggetti in-game. L’aggiunta della stagione F2 2023 offrirà nuove opportunità di gara, mentre il rilascio dell’aggiornamento delle livree sportive permetterà di adeguare il design delle auto ai recenti cambiamenti del mondo reale. Altre “Sfide Pro” permetteranno ai fan di gareggiare contro gli ambassador di EA SPORTS Max Verstappen e Charles Leclerc in diversi Gran Premi durante il mese di ottobre.

Ha dichiarato Lee Mather, Codemasters’ Senior Creative Director:

“Abbiamo collaborato a stretto contatto con i team di Formula 1 per introdurre il nostro aggiornamento della livrea sportiva. Ogni scuderia ha apportato modifiche uniche alle auto, che comprendono la geometria, la carrozzeria e gli sponsor, per garantire ai fan l’esperienza di gara più autentica di F1. Inoltre, siamo lieti di annunciare che i giocatori possono ora partecipare all’emozionante stagione di Formula 2 in 14 round, gareggiando contro piloti di spicco come Théo Pourchaire, Frederik Vesti e Ayumu Iwasa”

Ogni mese, ‘F1 World’ propone sfide di gioco che aiutano i giocatori a confrontarsi con lo sport che amano. Ecco tutto ciò che i fan possono aspettarsi nel mese di ottobre:

Dal 26 settembre al 2 ottobre, i giocatori potranno sfidare il campione del mondo Max Verstappen in una sfida a tempo. Chi riuscirà a battere il suo tempo di 1:28:177 guadagnerà il suo casco speciale FORMULA 1 LENOVO JAPANESE GRAND PRIX 2023 nel gioco, che presenta il nuovo logo EA SPORTS FC prima del suo rilascio a livello globale il 29 settembre. Altre Sfide Pro includono il FORMULA 1 LENOVO UNITED STATES GRAND PRIX 2023 (dal 16 al 23 ottobre), il FORMULA 1 GRAN PREMIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2023 (dal 23 al 30 ottobre) e il FORMULA 1 ROLEX GRANDE PRÊMIO DE SÃO PAULO 2023 (dal 30 ottobre al 6 novembre).

Il 16 ottobre verrà rilasciata una nuova patch che include l’aggiunta della stagione F2 2023 gratuita per tutti i giocatori, il rilascio dell’aggiornamento delle livree sportive e i campioni di F1 Esports, tra cui Lucas Blakeley, il campione in carica della Formula 1® Esports Series 2022, che fanno il loro debutto come Icone.

Gli “Eventi Replay” di FORMULA 1 QATAR AIRWAYS QATAR GRAND PRIX 2023, FORMULA 1 LENOVO UNITED STATES GRAND PRIX 2023 e FORMULA 1 GRAN PREMIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2023 permetteranno ai fan di rivivere le gare prendendo il controllo di uno qualsiasi dei 20 piloti in una replica del Gran Premio con identici piazzamenti in griglia.

“Eventi Scenario” curati dallo studio con Nico Hülkenberg (dal 17 al 22 ottobre) e Sergio Perez (dal 23 al 30 ottobre).

Oltre a gareggiare su tutti i circuiti della stagione 2023 con tutti i team e i piloti, i giocatori possono vivere tutte le emozioni della Formula 1 in “Braking 2”, l’avvincente modalità storia narrativa di F1 23, e creare la propria legacy attraverso le modalità single e multiplayer, compresa la popolarissima “My Team”.

Per maggiori informazioni su F1 23, un gioco ufficiale FIA Formula One World Championship disponibile per PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One e PC tramite EA App, Epic Games Store e Steam, potete seguire il sito web e i canali social del gioco.