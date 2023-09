DDR5 Dominator Titanium: Corsair presenta la nuova serie

CORSAIR, oggi ha lanciato l’attesa nuova serie DDR5 che si aggiunge alla sua linea di memorie: DOMINATOR TITANIUM DDR5. Realizzata con alcuni dei chip DDR5 più veloci e sfruttando la tecnologia brevettata di raffreddamento CORSAIR DHX per raggiungere un migliore potenziale di overclocking, DOMINATOR TITANIUM prosegue l’eredità della serie DOMINATOR, caratterizzata da un iconico design e prestazioni all’avanguardia.

Caratterizzata da un elegante design rinnovato e dall’impiego di materiali e componenti di alta gamma, la memoria DOMINATOR TITANIUM DDR5 è da oggi disponibile per le piattaforme Intel (con supporto Intel XMP 3.0 abbinata a processori Core di 12° e 13° generazione) oppure AMD (con supporto ad AMD EXPO in abbinamento a CPU Ryzen serie 7000), e consente ulteriori miglioramenti delle performance tramite un processo di overclocking semplificato.

Una nuova, entusiasmante, funzionalità della memoria DOMINATOR TITANIUM è quella di poter sostituire completamente le barre superiori, permettendo agli utenti di personalizzare la propria memoria ed ottenere un look unico. Chi desidera un design minimalista oppure uno classico, può realizzarlo senza problemi grazie all’impiego di appositi kit che consentono di sostituire la barra luminosa RGB con altre eleganti configurazioni che si richiamano allo stile classico delle prime serie DOMINATOR.

Grazie all’impiego di 11 vivaci LED RGB regolabili singolarmente posizionati sulla barra superiore rimovibile, DOMINATOR TITANIUM è in grado di creare infinite combinazioni di luce per far risaltare ancora di più ogni configurazione. È possibile inoltre sfruttare effetti luminosi avanzati accedendo al pannello del software CORSAIR iCUE Murals, creando quindi effetti luminosi sincronizzati che si adattano alla musica, ai giochi oppure ai film.

La serie DOMINATOR TITANIUM offrirà nelle prossime settimane kit che potranno raggiungere velocità fino a 8.000 MT/s, capacità di archiviazione fino a 192 GB (4x 48 GB) e latenze CAS pari a 30 su alcune SKU selezionate. I futuri kit DOMINATOR TITANIUM alzeranno ulteriormente l’asticella prestazionale, consentendo alle nuove piattaforme di sfruttare appieno velocità oltre gli 8.000 MT/s. I kit di memoria DOMINATOR TITANIUM DDR5 per piattaforme Intel sono disponibili nelle colorazioni bianche oppure nere, mentre i kit DOMINATOR TITANIUM DDR5 per le piattaforme AMD sono disponibili al lancio nella colorazione Cool Gray.

CORSAIR festeggerà la commercializzazione dell’ultima versione della memoria DOMINATOR con un’edizione limitata di kit First Edition, caratterizzati da tempi ridotti e frequenze superiori. Chi volesse assicurarsi un pezzo di storia CORSAIR unico nel suo genere dovrà muoversi celermente: i kit sono limitati a 500 pezzi per ogni SKU e sono numerati singolarmente.

Come per tutte le memorie CORSAIR DDR5, i moduli DOMINATOR TITANIUM sono costruiti con chip di memoria selezionati scrupolosamente per assicurare frequenze superiori ed utilizzano un PCB a prestazioni elevate in grado di fornire un segnale stabile e di qualità eccellente. Un elegante e resistente dissipatore di calore in alluminio consente di raffreddare i chip dissipando il calore generato dalla memoria, oltre a valorizzare il look moderno del vostro sistema. La garanzia a vita limitata vi offre la massima serenità, garantendo la durata della vostra nuova memoria durante tutto il ciclo di vita del vostro PC e dei vostri prossimi sistemi.

Disponibilità, garanzia e prezzi

È possibile acquistare i kit di memoria CORSAIR DOMINATOR TITANIUM DDR5 dallo store online CORSAIR e tramite la rete di rivenditori e distributori autorizzati CORSAIR presente in tutto il mondo.

La memoria CORSAIR DOMINATOR TITANIUM DDR5 è coperta da una garanzia limitata ed è supportata dall’assistenza clienti globale, nonché dalla rete di supporto tecnico CORSAIR.

Per i prezzi aggiornati della memoria CORSAIR DOMINATOR TITANIUM DDR5, consulta il sito Web di CORSAIR o contatta i rappresentanti vendite o PR CORSAIR locali.

Pagine Web

Per ulteriori informazioni sulla memoria CORSAIR DOMINATOR TITANIUM DDR5, potete visitare il sito ufficiale

Per scoprire la gamma completa di memorie CORSAIR DDR5, potete visitare il sito ufficiale