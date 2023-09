Bud Spencer & Terence Hill Slaps and Beans 2 Recensione: ancora più schiaffoni e risate

Dopo il successo travolgente del primo titolo (se non l’avete letta, qui la nostra recensione), torna con ancora più schiaffoni e risate Bud Spencer & Terence Hill Slaps and Beans 2. Il piccolo progetto indipendente acclamato dalla massa ci porta ancora una volta a seguire le simpatiche avventure dei due colossi del cinema internazionale. Questa nuova avventura ci fa tornare nuovamente nei panni dei due picchiatori più ironici e simpatici mai visti sul grande schermo e quello che possiamo aspettarci sono solamente due cose: tanti schiaffoni e un sacco di fagioli da ingurgitare. I team di Buddy Production e Trinity Team però hanno saputo sfruttare al meglio il successo ottenuto, proponendo un’avventura saldamente e rispettosamente ancorata al passato ma con qualcosa in più.

Bud Spencer & Terence Hill Slaps and Beans 2 Recensione: la coppia che picchia

La storia della nascita di Slap and Beans sembra la favola di Cenerentola o, se volete un paragone più moderno, il prototipo di ogni startup dell’epoca contemporanea. Nato come piccolo progetto kickstarter, il gioco voleva essere un omaggio alle tante avventure vissute sul grande schermo dall’indissolubile coppia Bud Spencer e Terence Hill che a suon di pugni e sganassoni, si sono fatti largo fra schiere di cattivoni e nei cuori di tanti spettatori. I fan del duo sono ancora così tanti anche nel nuovo millennio, che in poco tempo il progetto è stato finanziato e, una volta uscito, ha deliziato tantissimi videogiocatori. Slaps and Beans, infatti, è riuscito a trasportarci dentro i popolari film degli anni ’80 in maniera semplice, rispettando le avventure cinematografiche del passato ma soprattutto i diversi personaggi interpretati dagli attori. Con una deliziosa e coerente grafica a 16 bit, questo picchiaduro a scorrimento (ovviamente!) ci fa ripercorrere alcune delle più famose pellicole con protagonisti Bud e Terence, senza voler calcare troppo la mano o proporre qualcosa di diverso da quello che si era visto al cinema. Un vero e proprio omaggio che ha affascinato il mondo, riscuotendo un enorme successo. Ed è proprio sull’onda di questo entusiasmo che le software house hanno aperto una nuova kickstarter per finanziare questo secondo capitolo.

Così, a distanza di 5 anni dalla sua uscita, esce finalmente Bud Spencer & Terence Hill Slaps and Beans 2 (se siete curiosi, questo è il loro sito ufficiale). Il nuovo capitolo prosegue la storia nel punto esatto in cui avevamo lasciato i due eroi precedentemente. Dopo lo schianto dell’aereo, Bud e Terence sono riusciti ad allestire una zattera con i rottami e adesso viaggiano alla deriva, nella speranza di poter toccare terra il prima possibile e tornare alle loro vite. Non sarà così semplice. Il primo approdo è in Africa, proprio vicino a un piccolo villaggio portato alla fame da un terribile trafficante di banane, interessato solo al guadagno. Come potete immaginare, la struttura della trama segue quella già vista nel primo capitolo, in cui i due eroi vivono piccole avventure saltando da un film all’altro della propria carriera, sempre in maniera molto coesa e armonica, andando a formare lentamente una nuova, divertente storia. Da Io sto con gli Ippopotami a Banana Joe, passando per Pari e Dispari e Nati con la camicia, fino ad arrivare a Due Superpiedi quasi Piatti, e tanti altri che arrivano sullo schermo come ambientazioni o semplici citazioni. Un esempio è la battuta del primo cattivone che osservando l’enorme Bud afferma: “Questo mi è nuovo, non l’ho mai picchiato prima.”, battuta presa in prestito direttamente da Lo Chiamavano Trinità. La storia viene raccontata, oltre che con la medesima struttura, anche con lo stesso rispetto verso i due attori. Qui però viene dato maggiore spazio ai dialoghi, supportati anche da un buon (ma non eccezionale) doppiaggio, che amplificano la sensazione di trovarsi ancora una volta al cinema.

…più forte ragazzi!

In Slaps and Beans 2, le differenze rispetto al primo titolo sono riscontrabili specialmente all’interno del gameplay. Come nella narrazione, in ogni caso, si parte da una base già solida, rodata e ben consolidata. Anche in questa nuova avventura (o serie di piccole situazioni) potremo scegliere se vestire i panni di Bud o Terence. I due personaggi si contraddistinguono per abilità e capacità. Tanto Bud è solido e massiccio così Terence è agile e rapido ma entrambi non hanno paura di farsi strada a suon di schiaffoni. A nostra disposizione abbiamo un attacco leggero, uno pesante, un pulsante per bloccare e uno per afferrare oggetti con cui colpire gli avversari o da lanciare. Con quest’ultimo tasto possiamo anche interagire con i cattivoni stesi a terra, in maniera differente a seconda di quale personaggio controlliamo. Mentre Bud, forte della sua possanza, può sollevarli da terra e lanciarli verso gli altri, Terence invece è in grado di risollevarli in piedi per colpirli di nuovo. Le differenze tra i due, inoltre, non si limitano a questo tipo di azioni. Molti infatti sono gli elementi con cui si può interagire all’interno del gioco, facendo così che l’omone barbuto sia l’unico in grado di distruggere alcune casse mentre il biondo dagli occhi di ghiaccio possa volteggiare su aste sporgenti o prendere la mira e lanciare oggetti ad avversari sopraelevati.

I fan della serie sanno già quanto sia bello giocare in due a questo titolo ma anche per coloro che hanno voglia di menare le mani in solitaria, il divertimento non mancherà. In modalità single player, infatti, possiamo switchare da uno all’altro in ogni momento con la semplice pressione di un tasto. Questo tipo di interazione è stata portata al massimo livello, proponendo al videogiocatore delle sezioni di livelli che è possibile considerare dei veri e propri rompicapi. In questi momenti, Bud e Terence dovranno collaborare con attenzione per superare alcuni ostacoli e raggiungere zone inaccessibili, mettendo in sequenza una serie di azioni ben precise. Avviene così che Terence debba arrampicarsi per raggiungere una leva che abbassa un montacarichi per far salire Bud che poi dovrà abbattere un cartellone che il compagno potrà usare come passerella. Entrambi sono dotati di tre barre di resistenza che, riempiendosi mangiando fagioli o mele, permettono di usare mega colpi devastanti. A questo si aggiunge la possibilità di recuperare oggetti speciali, come caschi per Bud e pattini a rotelle per Terence che di volta in volta aumentano energia, velocità o resistenza. Forse a causa di così tante potenti possibilità la difficoltà del gioco non è eccessiva e gli scontri tra un boss e l’altro, nonostante una gran quantità di avversari, sono facilmente superabili.

Mini-giochi, massimo divertimento!

Bisogna inoltre ammettere che sono presenti alcune imperfezioni tecniche e grafiche che lasciano interdetti proprio perché interrompono la poetica fluidità del gioco. Sporadicamente gli avversari sono soggetti a piccoli bug che li rendono in grado di morire in piedi o ci mettono nell’impossibilità di colpire lanciando oggetti, un nemico sopraelevato. Giocando in single player, inoltre, si nota quasi subito che il nostro compagno digitale non è di enorme aiuto, lasciandoci da soli a fronteggiare decine di avversari o mangiando i consumabili nonostante non ne abbia eccessivamente bisogno. Questi piccoli difetti, però, scompaiono di fronte alla vera novità di Slaps and Beans 2: i mini-giochi. Già presenti nel primo titolo, in questa nuova avventura sono aumentati in maniera esponenziale. Ci troviamo quindi a dover affrontare una gara di abbuffate, a sfidarci in una competizione in un campo d’addestramento militare o impegnati nel tenere a galla una barca che trasporta banane, riparando falle e difendendola dai coccodrilli. Più articolati e complessi rispetto al passato, rompono in maniera piacevole il ritmo continuo di schiaffoni e azzuffate che caratterizza il titolo. I boss sono adesso più complessi da sconfiggere. Non è più sufficiente colpirli per portare a zero la loro energia ma ci viene richiesto di eseguire compiti prestabiliti, come impedire che chiamino altri scagnozzi, ostacolarli mentre tentano di fuggire con i soldi o capire come aggirare la loro impenetrabile difesa. Tutti questi elementi contribuiscono a raggiungere l’obiettivo di Trinity Team e Buddy Productions: trasportarci dentro il mondo cinematografico di Bud Spencer e Terence Hill. Possiamo tranquillamente affermare che, al netto di qualche piccolo difetto, l’obiettivo è stato pienamente raggiunto.

PIATTAFORME: PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X|S, PC

SVILUPPATORE: Trinity Team

PUBLISHER: Buddy Productions, United Games Entertainment

Bud Spencer e Terence Hill tornano per nuove e grandi avventure in Bud Spencer & Terence Hill Slaps and Beans 2. I due simpatici eroi di tante pellicole cinematografiche si trovano nuovamente costretti a dover menare le mani, partendo proprio da dove li avevamo lasciati alla fine del precedente capitolo: dispersi in mezzo al mare. Una volta toccata terra, riparte nuovamente una lunga serie di ambientazioni e citazioni provenienti dai loro film, come Banana Joe, Nati con la Camicia e Pari e Dispari. La struttura di gioco è sempre la stessa ma la software house ha preso i punti di forza che hanno reso celebre il gioco e li ha enfatizzati. Adesso abbiamo più mini giochi, articolati e divertenti, che ci aiutano ad entrare maggiormente dentro la storia. A questo si aggiunge una visuale più ampia del terreno di scontro, permettendoci di avere un punto di vista generale migliore. L’interazione fra i due è fondamentale e in alcuni punti i nostri eroi devono collaborare all’interno di piccoli rompicapo, compiendo una serie di azioni nella giusta sequenza per poter procedere nel gioco e accedere a zone bloccate. Nel caso si voglia giocare da soli, però, non c’è nessun problema in quanto con la pressione di un tasto è possibile in ogni momento vestire i panni del nostro compagno. Sono comunque presenti alcuni difetti, come piccoli bug sugli avversari o una difficoltà non troppo elevata degli scontri ma considerando come Slaps and Beans 2 sia riuscito a ricreare nel massimo rispetto, ancora una volta l’atmosfera dei film, trasportandoci dentro le divertenti avventure della coppia di attori, non possiamo certamente lamentarci. Dopotutto come si può resistere a una serata di fagioli e scazzottate?