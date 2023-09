Playseat Challenge X Logitech G Edition: arriva la nuova seduta racing

Logitech G, brand di Logitech, e Playseat hanno presentato la nuova postazione racing Playseat Challenge X Logitech G Edition. Progettata per volante e pedali di Logitech G, questa nuova seduta è costituita da una struttura leggera e pieghevole in acciaio al carbonio ed è dotata di un sedile completamente regolabile con materiali traspiranti Playseat Actifit, che offre ai piloti una seduta da racing dal comfort eccezionale, estremamente versatile, duratura e dalle elevate prestazioni, tutto per immergersi al meglio nella gara.

Ha dichiarato Jim Hoey, head of simulation marketing di Logitech G:

“La collaborazione su questo prodotto è stata intensa per rendere la Challenge X più funzionale, comoda e, in generale, fornire un’esperienza di gara migliore rispetto alle tradizionali sedute da racing. Durante questo processo, i nostri team si sono concentrati su tre aree chiave di una seduta da racing e non potremmo essere più soddisfatti dei risultati”

La Playseat Challenge X – Logitech G Edition presenta tre nuovi aggiornamenti, tra cui le regolazioni del sedile X-Adapt, il materiale traspirante ActiFit e una pedaliera rigida con posizionamento inclinato. La nuova Playseat Challenge X – Logitech G Edition è dotata di:

Godetevi il perfetto equilibrio tra comfort e stabilità con le 6 posizioni di seduta di X-Adapt. Regolate con precisione le posizioni dei pedali e del volante per riprodurre le vere sensazioni di guida.

Il materiale traspirante ActiFit, il design ergonomico e la rigidità regolabile offrono un supporto superiore e una gestione termica che consente ai piloti di rimanere comodi e freschi. Inoltre, trasferisce perfettamente il force feedback e il Trueforce.

Con un peso di soli 11,6 kg, la seduta può essere rapidamente ripiegata e riposta dimostrandosi compagno ideale per i piloti che desiderano vivere appieno l’esperienza delle corse anche senza avere a disposizione uno spazio dedicato.

Il comodo sistema di accesso all’abitacolo vi permette di prendere posizione facilmente e di entrare in azione per un’esperienza esaltante.

Dotato di supporto per il cambio, consente di migliorare l’esperienza di gara con il Logitech G Driving Force Shifter.

Prezzi e Disponibilità

La PlaySeat Challenge X – Logitech G Edition è disponibile ora in versione gunmetal grey presso i principali rivenditori al prezzo consigliato di €299.

Per maggiori informazioni, potete visitare il sito ufficiale.