Mortal Kombat Onslaught: le pre-registrazioni sono disponibili

Dopo il successo del reboot di Mortal Kombat 1 (trovate qui la nostra Recensione) lanciato da pochi giorni, NetherRealm Studios e Warner Bros. Games annunciano che sono aperte le pre-registrazioni su Google Play e App Store per il titolo RPG mobile Mortal Kombat Onslaught. Il gioco è stato annunciato a ottobre 2022 ed è stato presentato come un nuovo gioco di ruolo per dispositivi mobili con personaggi collezionabili, dove i giocatori dovranno formare una squadra di lottatori scelti da un’ampia gamma di personaggi e schierarli in enormi battaglie di gruppo in tempo reale per impedire a un’oscura e temibile minaccia di scatenare il caos nei regni. Di seguito una panoramica del gioco:

I regni sono bloccati in Mortal Kombat da eoni. È stato versato sangue e si sono prese vite in epiche battaglie tra luce e oscurità. Ora gli Dèi anziano chiamano TE alla battaglia. Entra nello straordinario e ben sopra le righe mondo di Mortal Kombat attraverso la nuova esperienza in RPG piena di Battaglie di gruppo! Mortal Kombat: Massacro ti lancia in una nuova storia cinematografica esclusiva per mobile dove le leggende si battono e alleanze improbabili si formano. Unisciti alla battaglia per fermare un nemico oscuro e pericoloso prima che questi porti distruzione tra i Regni.

Caratteristiche

• Nuovo capiotolo Storia: arruola il Maggiore Jax Briggs nel Capitolo 4

• 5 nuovi combattenti: varia la squadra con nuovi kombattenti tipo Liu Kang Dio del fuoco

• 50 nuove battaglie baratro: lanciati in battaglia e ottieni ricompense

• Combo: colleziona doppioni dei kombattenti, aumentane il potere, sblocca potenti abilità

• Nuove arene iconiche: combatti in arene iconiche come Vicolo del mercato nero,Fabbrica dei Lin Kuei cibernetici

Continuate a seguirci per maggiori informazioni.