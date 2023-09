Honkai star Rail supera il milione di pre-registrazioni su PS5

Honkai: Star Rail (date un’occhiata alla nostra Recensione qui) di Hoyoverse uscirà l’11 ottobre per PS5, portando il gioco di ruolo free-to-play di immenso successo ai giocatori su console. Il gioco ha superato i 20 milioni di download solo al day one e finora ha avuto molto successo. Un trailer è stato mostrato allo State of Play di Sony e conferma che tutti gli aggiornamenti rilasciati fino ad ora, dalle missioni sullo Xianzhou Luofu a Simulated Universe: The Swarm Disaster. Di recente, Hoyoverse ha annunciato la data del livestream special 1.4 del gioco.

L’account X ufficiale del gioco ha annunciato che la versione PS5 ha superato il milione di pre-registrazioni e secondo il sito ufficiale, fino ad oggi si sono pre-registrati circa 1.025.473 giocatori. Ambientato in un universo alternativo a Honkai Impact 3rd, il JRPG Honkai: Star Rail vede i giocatori controllare Stelle o Caelus e unirsi ai Nameless sull’Astral Express. Mentre indagano sullo Stellaron dentro di loro, entrambi i protagonisti interagiranno con varie fazioni influenzate dai Sentieri e dai rispettivi Eoni. Di seguito una panoramica del titolo:

Honkai: Star Rail è un nuovo gioco di ruolo space fantasy con un viaggio attraverso immensi mondi dell’ignoto. Il gioco presenta elementi fantasy con miti e leggende integrati nella storia di fantascienza spaziale. In combinazione con un sistema di combattimento a turni, grandi mappe con esplorazione di labirinti e trame coinvolgenti, insieme compongono una melodia interstellare piena di sorprese ed esperienze gratificanti che riecheggiano in tutto l’universo.

Honkai Star Rail è disponibile su PC tramite Epic Games Store e dispositivi mobile. Il gioco arriverà anche su PS5 dall’11 ottobre. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.

