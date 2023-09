Banishers Ghosts of New Eden è stato posticipato

Banishers: Ghosts of New Eden di Focus Entertainment è sembrato piuttosto promettente in tutto ciò che abbiamo visto finora, ma sembra che dovremo aspettare ancora un po’ per metterci le mani sopra di quanto precedentemente previsto. Il lancio era previsto per il 7 novembre, ma ora è stato posticipato al 13 febbraio febbraio 2024.

In un annuncio pubblicato su Twitter, DON’T NOD ha affermato che anche se Banishers è “finito e pronto per il rilascio”, sta ritardando il suo rilascio per uscire da un fitto programma di rilascio che vedrà l’uscita di una serie di giochi importanti. Nelle prossime settimane, titoli del calibro di Super Mario Bros. Wonder, Marvel’s Spider-Man 2, Call of Duty: Modern Warfare 3, Alan Wake 2 e molti altri sono in programma per il rilascio. Ricordiamo che a partire da fine gennaio, nel giro di poche settimane, vedremo titoli del calibro di Like a Dragon: Infinite Wealth, Tekken 8, Granblue Fantasy: Relink, Persona 3 Reload, Helldivers 2, Final Fantasy VII Rebirth e Suicide Squad: Kill the Justice League, tra gli altri. Di seguito la dichiarazione di DON’T NOD:

Con così tanti giochi indimenticabili nel 2023, è importante che ognuno di essi brilli. Banishers: Ghosts of New Eden non fa eccezione. Sebbene sia finita e pronta per essere rilasciata, vogliamo che la storia di Red e Antea riceva i riflettori che merita.

Banishers: Ghosts of New Eden ora previsto per il 13 febbraio e sarà disponibile per PS5, Xbox Series X/S e PC.