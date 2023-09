EA Sports FC 24 Guida: i migliori moduli da utilizzare in Ultimate Team

EA Sports FC 24 ha stravolto non poco il “meta” dell’ecosistema videoludico del calcistico di Electronic Arts. Grazie all’arrivo del nuovo motore, l’HyperMotion V, le animazioni, il modo di muoversi degli atleti virtuali, la fisica della palla e in generale tutto il feedback dei contatti è profondamente cambiato e ha portato, di conseguenza, un forte cambio di direzione rispetto agli scorsi capitoli. Ciò, sicuramente, è un plus per il lavoro svolto dall’azienda, ma è anche un “problema” per i giocatori più navigati, soprattutto quando si parla di meta e di Ultimate Team. Le tante modifiche al gameplay hanno portato, di conseguenza, tante modifiche anche a modo di approcciare al gioco in termini più pratici. Cambiando il gameplay è cambiato parecchio anche il modo di giocare e di conseguenza anche le tattiche di gioco, utilizzate magari negli scorsi anni con successo, hanno iniziato a diventare meno efficaci, ragion per cui si è reso necessario un cambio di direzione anche con i moduli e le istruzioni. State attraversando un periodo di difficoltà? Non riuscite a decidere quale modulo utilizzare? Niente paura, ci pensiamo noi di GamesVillage. In questa guida vi segnaliamo una lista di cinque moduli che, per ora, ci sembrano molto efficaci, soprattutto in quel di Ultimate Team, partendo da quello che è diventato un po’ il mio marchio di fabbrica negli ultimi anni. Scopriamolo insieme!

Articoli Consigliati Gran Turismo 7: l’aggiornamento 1.38 aggiunge tre nuove auto Pokemon: ecco i nuovi eventi in arrivo

EA Sports FC 24 e il re dei moduli: il 4-2-3-1

Negli ultimi anni il 4-2-3-1 è diventato un po’ il modulo di tutti e anche del sottoscritto, per ovvie ragioni: due mediano forti, una forte spinta sulle fasce e, chiaramente, un attaccante letale su cui poter fare sempre affidamento. Nel corso dei capitoli il modulo in questione si è diffuso a macchia d’olio, diventando uno dei più usati e apprezzati e anche con EA Sports FC 24 sembra avere il suo perché all’interno del meta competitivo del gioco. Complice l’arrivo delle ragazze e, in generale, di una spinta sempre maggiore in termini di rapidità, la forza e la spinta degli esterni è diventata sempre più importante e, dunque, il 4-2-3-1 anche quest’anno può fare la differenza, seppur la punta singola potrebbe non essere più efficace come prima.

Una buona alternativa: 3-5-2

Anche il 3-5-2 è diventato un modulo sempre più usato, anche dai pro player. Grazie al folto centrocampo e all’ausilio di due esterni dotati di una grande gamba, il 3-5-2 è diventato sempre più apprezzato, anche per la densità difensiva con cui si può coprire l’aria di rigore grazie ai tre difensori centrali, possibilmente tutti molto veloci o comunque molto abili nelle letture difensive. Il 3-5-2 può contare anche su due punte, possibilmente diverse nelle caratteristiche, che possono risultare un pericolo costante e diverso per tutte le difese, specialmente in presenza di attaccanti di peso e fisicamente dotate al centro dall’area di rigore.

Per chi ama il possesso palla: 4-1-2-1-2

Un modulo che mi ha sempre affascinato su FIFA e ora su EA Sports FC 24 è il classico “rombo”. Con questa impostazione tattica ho la sensazione di essere fondamentalmente coperto in un po’ tutte le zone del campo, grazie alla presenza di un centrocampo bello folto e disposto in maniera intelligente, con un mediano davanti alla difesa, due centrocampisti completi “box to box” e un trequartista a supporto delle punte, ancora una volta possibilmente di caratteristiche diverse. L’unico limite di questo modulo è rappresentato da una forte staticità sugli esterni, che rende la manovra offensiva forse un po’ troppo limitata, per quanto, comunque, si tratta di una scelta tattica e non di un malus vero e proprio.

Un classico intramontabile: 4-4-2

Il sempreverde 4-4-2, il modulo classico per eccellenza, ritorna con convinzione anche in EA Sports FC 24. Ho apprezzato molto l’equilibrio e la copertura totale che questo modulo offre, e sono convinto che con gli interpreti giusti al posto giusto, specialmente a centrocampo, può diventare una vera e propria macchina letale per qualsiasi giocatore. Grazie al nuovo gameplay, la densità totale in mezzo al campo da al modulo in questione una forza d’attacco impressionante, ma, ancora una volta, è fondamentale comprendere che bisogna starci molto dietro, per assimilare gli automatismi dei vari giocatori e la loro disposizione in mezzo al rettangolo di gioco virtuale.

Il modulo più efficace (al momento): 4-3-2-1

In chiusura, però, voglio parlarvi del modulo che, per ora, secondo il mio punto di vista si sta rivelando il migliore su Ultimate Team: il 4-3-2-1. Questo modulo è praticamente perfetto, perché garantisce grande copertura in difesa, una buona densità a centrocampo e anche una buonissima pericolosità in attacco, grazie alla presenza di, praticamente, tre attaccanti che si muoveranno nelle vie centrali del gioco per rendere la manovra offensiva più pericolosa e con più frecce al nostro arco. Sarò sincero: non ho trovato, per ora, grandi difetti o grossi problemi in questo modulo e per questo motivo vi consiglio di provare a utilizzarlo sin da subito, impostando la squadra proprio per questo tipo di impostazione tattica. Mi ringrazierete, fidatevi.

Questi sono i cinque moduli che, per ora, ho trovato più validi su EA Sports FC 24. Voi invece quali avete provato? Con quali vi state trovando meglio? Fatecelo sapere nei commenti!

Le altre guide: