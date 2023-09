Unicorn Overlord presenta oltre 60 personaggi giocabili

Unicorn Overlord, il gioco di ruolo tattico di Vanillaware, è piuttosto grande, con 50 ore di contenuti nella missione principale, che superano le 100 se si eseguono anche le missioni secondarie. Durante un Atlus Media Briefing al Tokyo Game Show 2023, Famitsu ha appreso che esistono oltre 60 personaggi e 60 “tipi di soldati”. “Comanda ai tuoi amici di razze diverse, come umani, elfi, bestie e angeli, nonché a diversi tipi di soldati, di sconfiggere i generali nemici.”Vale la pena notare che, nonostante siano giocabili oltre 60 personaggi, nel gioco ne appariranno più di 100 con numerose interazioni. Dato che questa è la squadra dietro 13 Sentinels: Aegis Rim, puoi aspettarti un sacco di sviluppo del personaggio.

La storia vede il protagonista Alain avventurarsi nel mondo di Fevrith con il suo Esercito di Liberazione per liberarlo dalle grinfie del Generale Valmore. Oltre a liberare paesi e città, dovrai ricostruirli. Anche addestrare e equipaggiare gli alleati è un must. Non ci sono restrizioni sui personaggi che puoi schierare in battaglia. Di seguito una panoramica tramite la pagina ufficiale Nintendo:

Dalle menti geniali che hanno dato vita a 13 Sentinels: Aegis Rim e Odin Sphere, la rinascita del GdR fantasy tattico secondo ATLUS x Vanillaware. Combatti contro il destino e parti per un’avventura per riconquistare il regno insieme ai tuoi fedeli alleati. Unicorn Overlord combina l’intramontabile genere dei GdR tattici con un mondo esplorabile e un innovativo sistema di combattimento, per un’epica esperienza fantasy con l’inconfondibile stile di Vanillaware.

Unicorn Overlord verrà lanciato l’8 marzo 2024 per Xbox Series X/S, PS5, PS4 e Nintendo Switch. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.