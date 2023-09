Call of Duty Mobile: la Season 9 arriva il 5 ottobre

per la prima volta sia Zombies Classic che Undead Siege arrivano nella Season 9: Graveyard Shift di Call of Duty: Mobile , che verrà lanciato il 5 ottobre. Con una stagione spettacolare e ricca di contenuti spaventosi, i giocatori di Call of Duty: Mobile potranno giocare la nuova modalità Patrol sulla mappa Haunted Hacienda, a tema Halloween. Per ulteriori informazioni su Call of Duty: Mobile – Season 9: Graveyard Shift, sono disponibili sul blog ufficiale.

La Season 9: Graveyard Shift offre ai giocatori l’opportunità di guadagnare 50 livelli di emozionanti ricompense per il Battle Pass con una nuova offerta di contenuti gratuiti e premium, tra cui operatori come Witch Doctor – Lethal Cure, Demir – Lurking Dread, Portnova – Funny Bone, o Misty – In the Spirit, oltre a CX-9 SMG, Launcher Plus Perk, Weapon Blueprints, Calling Cards, Charms, Call of Duty Points, e molto altro ancora che verrà lanciato durante la stagione. La Season 9: Graveyard Shift includerà anche una serie di aggiornamenti e miglioramenti al gioco, oltre a nuove sfide stagionali, estrazioni, un evento a tema e altro ancora, che verranno rilasciati nel negozio al lancio e nel corso della stagione. Trovate il reveal trailer qui sotto. Di seguito tutti i dettagli della Season 9: Graveyard Shift in arrivo:

Nuova modalità : Patrol – apparsa per la prima volta in Call of Duty: Vanguard, la modalità MP Patrol è una variante di Hardpoint in cui il punto di cattura si sposta continuamente sulla mappa. I giocatori dovranno tenere il passo e muoversi con esso per ottenere grandi risultati per la propria squadra;

Due modalità Zombi – per la prima volta in CoD: Mobile, nella Season 9 ci saranno due modalità Zombi, complete di nuovi aggiornamenti. La classica modalità Zombi a turni sulla mappa Shi No Numa con la nuova aggiunta di una classe Missile Tower, mentre il sempre emozionante Undead Siege torna a Isolated con un nuovo premio Camo.

Call of Duty Mobile è disponibile su dispositivi mobile.