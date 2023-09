The Talos Principle 2: annunciata la data di lancio

I sostenitori filosofici Croteam e Devolver Digital sono orgogliosi di annunciare The Talos Principle 2, il tanto atteso sequel del puzzle metafisico di grande successo del 2014, sarà lanciato il 2 novembre per PC tramite Steam, PlayStation 5 e Xbox Series X, al prezzo di € 28,99. Gli esperti introspettivi possono beneficiare di uno sconto del 10% sul preordine su Steam da ora fino al lancio. Inoltre, l’originale The Talos Principle e il suo DLC Road to Gehenna sono scontati del 90% su Steam fino al 3 ottobre. Nel frattempo, i giocatori su console possono pre-ordinare il gioco dall’inizio di ottobre. Trovate il trailer di annuncio qui sotto. Visitate il sito ufficiale qui per maggiori informazioni. Di seguito una panoramica:

The Talos Principle 2 espande notevolmente l’amato originale con più enigmi sconvolgenti da risolvere, nuove meccaniche di puzzle, una trama più ricca, più segreti da scoprire e il mondo più grande e strano che Croteam abbia mai costruito. Ambientato in un futuro lontano in cui il genere umano è estinto da tempo, la cultura umana sopravvive attraverso interminabili robot realizzati a nostra immagine. Intraprendendo una missione per indagare su una misteriosa megastruttura, ti troverai di fronte a domande sulla natura del cosmo, sulla fede contro la ragione e sulla paura di ripetere gli errori dell’umanità. Gli enigmi familiari ritorneranno in The Talos Principle 2 , accompagnati da un nuovo gameplay unico che include il trasferimento della mente e la manipolazione della gravità. C’è anche una profonda storia incentrata sui personaggi, con finali multipli in cui perdersi, e una serie di ambienti strani e straordinariamente belli da esplorare, tra cui una città sull’orlo di un cambio di paradigma e un’isola che detiene le chiavi del futuro.

The Talos Principle 2 è sarà disponibile dal 2 novembre su PlayStation 5, Xbox Series X/S e PC tramite steam.