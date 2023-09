Naruto x Boruto Ultimate Ninja Storm Connections: ecco il game system trailer

Con l’uscita di Naruto x Boruto Ultimate Ninja Storm Connections (trovate qui il nostro Provato) sempre più vicina, prevista per il 17 novembre 2023, è stato pubblicato il game system trailer che mostra anche l’originale modalità Special Story. Il gioco può essere prenotato per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch e PC.

In Battaglia i giocatori potranno scegliere tra il più grande roster di sempre in un gioco di Naruto, con oltre 130 personaggi, inclusi 10 nuovi. Fronteggiando gli opponenti, sarà possibile usare varie combo e persino cambiare il leader per tenere alta la pressione sugli avversari. Ninjutsu e Awakening giocheranno una parte altrettanto importante: da questo gioco, sarà possibile scegliere fino a 6 abilità Ninjutsu, mentre i personaggi potranno anche essere risvegliati in una nuova forma che assicurerà maggior potenza, per cambiare le sorti dello scontro in proprio favore. Per terminare lo scontro, i giocatori potranno usare il loro chakra e scatenare una potentissima Tecnica Segreta che, quando selezionati specifici personaggi, può trasformarsi in una combinazione di tecniche segrete. Un’altra feature nuova, la modalità di controllo “semplificata”, permetterà a tutti i novizi del franchise di scatenare le combo con la pressione di un singolo tasto. Questo nuovo controllo si aggiunge a quello classico che i giocatori della serie STORM già conoscono.

Combattendo da soli o online, i personaggi saliranno di livello e sbloccheranno alcune personalizzazioni e altre feature, come le scene legate alle Finish. Le Offline Free Battle consentiranno ai giocatori di scegliere il loro percorso o scegliere completamente il modo in cui vogliono combattere contro un computer o fare un torneo offline. Sarà possibile anche affinare le proprie abilità contro altri giocatori in tutto il mondo nella modalità Online, scegliendo tra Partite Casual o Classificate.

Naruto x Boruto Ultimate Ninja Storm Connections sarà disponibile dal 17 novembre 2023 su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch e PC. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.