League of Legends: K-Pop suoneranno l’Inno del Campionato Mondiale 2023

Oggi, Riot Games ha annunciato che sarà la famosa band K-Pop NewJeans a suonare l’inno del Campionato Mondiale 2023 di League of Legends, “GODS”.

Il brano è firmato dai principali compositori di Riot Games, Sebastien Najand e Alex Seaver dei Mako, che assieme hanno scritto “Legends Never Die”, “RISE”, “Awaken” e vari pezzi della colonna sonora di Arcane. I fan potranno guardare “GODS” su YouTube o ascoltare il brano su tutte le piattaforme dal 4 ottobre.

Carrie Dunn, Responsabile creativa dell’Esport di Riot Games, ha dichiarato:

L’inno dei Mondiali costituisce ogni anno il grido di battaglia della nostra community e siamo davvero entusiasti di poter collaborare con le NewJeans per regalare ai fan questo momento straordinario. Tra il fatto che i Mondiali si svolgeranno in Corea e la rapidissima ascesa delle NewJeans, questa collaborazione ci è sembrata scritta nel destino come una vera e propria celebrazione culturale. “GODS” accosta elementi di produzione epici e intensi alle bellissime voci delle NewJeans, riuscendo a trasmettere la fatica e la gloria che aspettano i nostri giocatori ai Mondiali. Quando abbiamo ascoltato la canzone per la prima volta, ci siamo sentite tutte molto elettrizzate”, hanno dichiarato le NewJeans. “Era un brano diverso da tutti quelli che avevamo registrato fino a oggi, e questo ci ha fatto sentire particolarmente emozionate durante le sessioni di registrazione! Attraverso questa straordinaria opportunità, abbiamo potuto esprimere e scoprire un nuovo lato delle nostre voci. Cantare l’inno dei Mondiali per un gioco così famoso in tutto il mondo è stato un onore. Speriamo che faccia sentire a tutti voi un nuovo senso di forza interiore! Buon ascolto!”

Maria Egan, Responsabile globale della musica e degli eventi di Riot Games Entertainment, ha aggiunto:

Siamo onorati di collaborare con le NewJeans per i Mondiali 2023, un anno di svolta storica per il gruppo e molto importante anche per i fan dell’eSport, che festeggeranno con noi il 10° anniversario degli inni dei Mondiali. Le NewJeans si uniscono alla lista di superstar del calibro di Imagine Dragons, Zedd e Lil Nas X, che hanno contribuito a rendere l’inno dei Mondiali e la Cerimonia di apertura un momento emblematico per la nostra community.

Il video musicale dei Mondiali 2023 ripercorrerà la storia del giocatore professionista coreano Kim “Deft” Hyuk-kyu, a partire dal suo incontro con League of Legends alle superiori per arrivare alla sua incredibile avventura ai Mondiali 2022. Non si tratta semplicemente della storia personale di Deft e del suo spirito indomabile: è la storia di una squadra diventata Campione del mondo contro ogni previsione.