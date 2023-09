BigBen Experience si terrà a Milano il 28 settembre

Cresce l’attesa per uno degli eventi più esclusivi dell’anno: la BIGBEN EXPERIENCE.

È ormai tutto pronto per il grande appuntamento che svelerà le ultime straordinarie proposte dell’Azienda leader nel mercato dei videogiochi. Un appuntamento che si rivolge non solo agli appassionati, gamer ed esperti del settore, ma a tutti coloro che vogliono lasciarsi travolgere dal fascino della tecnologia d’avanguardia.

Articoli Consigliati Wo Long Fallen Dynasty: disponibile il secondo DLC Bud Spencer & Terence Hill Slaps and Beans 2 Recensione: ancora più schiaffoni e risate

L’evento esclusivo si terrà giovedì 28 settembre, dalle ore 19:00, nella suggestiva cornice di Palazzo Scalini a Milano. Sarà un’esperienza immersiva senza precedenti. Avvolto da un’atmosfera surreale, il pubblico si troverà catapultato in una dimensione nuova, al confine tra realtà e fantascienza. Attraverso un fantastico gioco di luci e suoni, prenderà il via un viaggio multisensoriale alla scoperta di novità inaspettate che rivoluzioneranno per sempre il mondo gaming e non solo. Tutto questo è possibile anche grazie alle luci programmabili di Twinkly, le quali riescono a creare una vera e propria esperienza immersiva.

Forte dell’esperienza trentennale di BIGBEN e grazie al lavoro di un team di eccellenti professionisti, i desideri dei gamer sono ormai una realtà e questa sarà l’occasione giusta per conoscerli. L’allestimento, studiato con meticolosa cura per stupire ed emozionare, si sviluppa in ambienti diversi, ognuno dedicato a tematiche specifiche con consulenti personalizzati per gli approfondimenti. Gli ospiti saranno stimolati a interagire con i prodotti per verificare in prima persona le caratteristiche tecniche e le sensazioni.

Qualità, intrattenimento e coinvolgimento saranno i principi guida dell’evento che vedrà la partecipazione di influencer provenienti da tutta Italia che creeranno contenuti dedicati sui loro canali social principali. E ancora tantissimi creators e talent impreziosiranno l’evento che non smetterà di stupire ed entusiasmare gli ospiti fino alla fine. Anche il finger food sarà sorprendente: two men one kitchen stupiranno con la loro cucina molecolare.