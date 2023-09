Wo Long Fallen Dynasty: disponibile il secondo DLC

Oggi KOEI TECMO Europe e lo studio di sviluppo Team NINJA hanno fatto uscire “Il conquistatore di Jiangdong”, secondo DLC di Wo Long Fallen Dynasty, l’action RPG dark fantasy disponibile su Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 e PC tramite Windows e Steam. Per l’occasione è stato pubblicato il trailer di lancio, che potete vedere in fondo alla notizia, e una serie di screenshot, che potete vedere qui sotto.

Questa la descrizione del nuovo contenuto:

Segui le lotte di Sun Ce dopo la morte di suo padre, Sun Jiang, nel nuovo capitolo della storia, “Conquistatore di Jiangdong”. Qui i giocatori potranno viaggiare attraverso Xiangyang e le Colline di Shentingling, incontrando nuovi spaventosi mostri Shrimp Soldier e alcuni dei più feroci signori della guerra dell’Antica Cina, tra cui Gan Ning e Taishi Ci. Il pacchetto DLC contiene anche una nuova arma, la Spada Lunga, una nuova Bestia Divina, un nuovo contenuto end game intitolato “The Thousand Mile Journey ” e altro ancora.

Oltre al DLC a pagamento, da oggi è disponibile un aggiornamento gratuito che include armi collaborative con Lies of P, il nuovo action RPG di Neowiz Games.

Qui sotto potete vedere il trailer di lancio del secondo DLC di Wo Long Fallen Dynasty.