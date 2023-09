Hollow Cocoon: svelato il periodo d’uscita dell’horror ambientato nel Giappone degli ’80

Nayuta Studio ha annunciato che il titolo horror ambientato nel Giappone degli anni ’80, Hollow Cocoon, arriverà su Steam a dicembre (giorno preciso non ancora specificato). Inoltre, sarà disponibile una demo dal 9 ottobre. In fondo alla notizia potete vedere il teaser trailer.

Questa la descrizione del gioco, dalla pagina Steam:

È un avventra horror in prima persona ambientata nel Giappone degli anni Ottanta.

Calatevi nei panni di Minato Jinba, uno studente universitario che torna nella città natale della madre dopo aver ricevuto la notizia che la nonna è in condizioni critiche. Nasconditi dal mostro e raccogli prove vitali per svelare l’agghiacciante verità che si cela sotto la superficie!

La storia

–198X

Minato Jinba, studente universitario, vive lontano dai genitori in una pensione in città.

Una sera, Minato riceve una notizia angosciante da suo padre, Eiji. La nonna materna di Minato, Kinu Miyama, è in condizioni critiche.

Minato si mette in viaggio verso Ichinose, un villaggio sperduto tra le montagne, dove è nata sua madre.

Minato non vede la nonna da oltre dieci anni e nutre un profondo risentimento nei suoi confronti. Si era rifiutata di partecipare persino al funerale della figlia, intensificando ulteriormente il disprezzo di Minato.

Mentre l’autobus attraversa la strada di campagna, Minato ricorda la sua unica conversazione con la nonna.

“Il problema dei bachi da seta, sai, è che anche se potessero lasciare i loro bozzoli, non hanno bocche per mangiare e le loro ali non volano. Semplicemente depongono le uova e muoiono”.

“Le persone sono il motivo per cui subiscono questo destino”.

Il cielo si arrossa al crepuscolo e le montagne proiettano un’ombra minacciosa.

Minato si ritrova in questa casa

Lì, si trova in una situazione terrificante con una verità sconvolgente.

Caratteristiche

-Finali multipli

Vivete una storia avvincente con quattro finali unici.

Le vostre scelte condurranno la storia lungo percorsi diversi e ramificati.

-Selezione della difficoltà

Scegliete tra tre opzioni di difficoltà.

Sia che vogliate godervi la storia, sia che vogliate vivere un’esperienza impegnativa, il gioco è in grado di soddisfare le vostre esigenze.

*È possibile passare a una difficoltà inferiore durante il gioco (nota: la difficoltà non può essere aumentata).

-Salvataggio automatico

Sono disponibili sia il salvataggio automatico che quello manuale.

Anche se si verifica un game over, è possibile ripartire immediatamente dall’ultimo checkpoint.

-Riduzione della motion sickness

Per alleviare il motion sickness sono disponibili varie funzioni, tra cui angoli di visuale regolabili, un display a punti centrale e l’opzione per disabilitare il tremolio della telecamera.

Sono disponibili diverse funzioni per ridurre al minimo il motion sickness causato dalle immagini.

Qui sotto potete vedere il teaser trailer di Hollow Cocoon.