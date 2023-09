EA Sports WRC: il nuovo video mostra modalità e funzionalità

Dopo il primo filmato d’approfondimento della scorsa settimana, come da programma EA Sports WRC torna a mostrarsi oggi 27 settembre con un filmato incentrato sulle modalità e le funzionalità del racing game in sviluppo da parte di Codemasters. Come per lo scorso filmato, anche oggi la voce che accompagna il video nella descrizione è quella della WRC reporter e commentatrice Molly Pettit.

Il filmato mostra in primis la modalità Carriera, elemento core del gioco, dove si inizia creando il proprio team, decidendo se partire con la classe junior, WRC 2 o se partire subito al top. Viene poi mostrato il modo in cui si personalizza la propria auto (build your car), dal motore ad ogni caratteristica esterna. I Moments permetteranno di rivivere specifici momenti di gare avvenute nella realtà. Ci sarà poi la possibilità di mettersi alla prova con il Regularity Rally, gare in cui non conta arrivare primo, ma in cui è importante tenere una certa velocità per la durata della gara. Mostrate anche sezioni della modalità Championship, Quick Play, Multiplayer (Cross-platform fino a 32 giocatori), Club, Rally School (in cui allenarsi) e Time Trial, con sezione Esport che verrà svelata in un secondo momento.

Qui sotto una sezione più approfondita per Builder, Moments e Carriera:

Builder: i giocatori possono seguire le orme della leggenda del rally Colin McRae progettando e sviluppando la propria auto da rally moderna. Dalla scelta del telaio e della carrozzeria alla personalizzazione degli interni e degli esterni, i giocatori hanno il controllo completo sulla creazione del veicolo dei loro sogni. Ogni parte ha le proprie caratteristiche e peculiarità, si possono modificare tutti i dettagli, dai paraurti, agli spoiler, ai cerchioni, fino ai dettagli più piccoli come i perni della carrozzeria, le luci e le prese d’aria, permettendo ai giocatori di creare una macchina unica nel suo genere, pronta per affrontare Career, Time Trial, Clubs e altro ancora.

Moments: nel nuovo gioco i fan potranno rivivere i momenti più iconici dei 50 anni di storia del FIA World Rally Championship. Dalle prestazioni dominanti alle rimonte memorabili, i giocatori potranno rivivere in prima persona eventi storici e recenti e guadagnare medaglie in base alle loro prestazioni. Nuovi Moments verranno aggiunti regolarmente a EA SPORTS WRC, sfidando i giocatori a completare scenari ed eventi legati e ispirati al mondo reale del rally.

Career: permettendo al giocatore di creare la propria squadra, Career offre un’intensa progressione multi-stagionale e l’opportunità di gestire una squadra di tecnici e di prendere decisioni chiave nella ricerca della gloria. I giocatori possono farsi strada partendo da Junior WRC o passare direttamente al livello più alto della competizione e condurre la propria squadra alla vittoria contro i migliori piloti, auto e team di rally del mondo in questa fantastica esperienza WRC.

Qui sotto potete vedere il filmato di EA Sports WRC che mostra le modalità e le funzionalità del gioco, che ricordiamo, sarà disponibile dal 3 novembre su PC, PS5 e Xbox Series X/S, con tre giorni di accesso anticipato per chi lo pre-ordina.