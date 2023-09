PlayStation Plus: ecco i titoli di ottobre

Dopo i leak di ieri, sono stati confermati ora da Sony i titoli che saranno disponibili con il PlayStation Plus Essential nel mese di ottobre 2023. Due sono gli stessi anticipati ieri, ovvero The Callisto Protocol e Farming Simulator 2022, il terzo è Weird West.

The Callisto Protocol

Farming Simulator 2022

Weird West

I tre titoli saranno disponibili per gli abbonati PlayStation Plus Essential, Extra e Premium da martedì 3 ottobre a lunedì 6 novembre. Qui sotto potete vedere il video che mostra i giochi.

Qui sotto la descrizione dei titoli, come scritto sulla pagina del PlayStation Blog:

The Callisto Protocol

In questo titolo narrativo horror di sopravvivenza in terza persona ambientato 300 anni nel futuro, vestirete i panni di Jacob Lee, una vittima del fato gettata nella prigione di Black Iron, un carcere di massima sicurezza situato su Callisto, la luna di Giove. Quando i carcerati iniziano a trasformarsi in mostruose creature, la prigione precipita nel caos. Per sopravvivere, Jacob deve combattere per raggiungere la salvezza e fuggire dalla prigione di Black Iron e allo stesso tempo scoprire segreti tetri e inquietanti sepolti sotto la superficie di Callisto. Utilizzando una speciale combinazione di combattimento ravvicinato e con armi da fuoco, Jacob dovrà adattare le sue strategie per combattere le creature che si stanno evolvendo rapidamente e allo stesso tempo cercare in giro per sbloccare nuove armi, attrezzature e abilità per sfuggire alla crescente minaccia e scappare dagli orrori della luna morta di Giove.

Farming Simulator 22

Vestite i panni di un moderno agricoltore e costruite creativamente la vostra fattoria in tre diversi ambienti americani ed europei. Farming Simulator 22 offre una vasta gamma di operazioni concentrate sull’agricoltura, l’allevamento e le scienze forestali: ora con l’entusiasmante aggiunta di cicli stagionali!

Più di 400 macchinari e strumenti di oltre 100 marche agricole reali come John Deere, CLAAS, Case IH, New Holland, Fendt, Massey Ferguson, Valtra e molte altre sono comprese per seminare e tagliare raccolti come il grano, il mais, le patate e il cotone. Nuove categorie di macchinari e di raccolti aggiungono nuove meccaniche di gioco all’esperienza. Gestite la vostra fattoria in modalità multigiocatore cooperativa ed espandete il gioco con una moltitudine di modifiche gratuite create dalla comunità. Farming Simulator 22 offre più libertà che mai ai giocatori e vi sfida a diventare agricoltori di successo: iniziate a coltivare e fate crescere il divertimento!

Weird West

Scoprite una tetra rielaborazione fantasy del Wild West dove gli sceriffi e i pistoleri condividono la frontiera con creature fantastiche, ognuno giocando con le proprie regole e i propri peculiari motivi in questo GdR d’azione isometrico. Il titolo supporta diversi stili di gioco in un mondo sandbox simulato dove i personaggi, le fazioni e persino i luoghi reagiscono alle decisioni del giocatori e i giocatori devono compiere scelte brutali e sopportare conseguenze che non possono essere evitate, compresa la morte. Scoprite il mondo attraverso le storie d’origine di vari personaggi, muovendovi dal viaggio di un personaggio all’altro fino a che non convergono tutti in un capitolo finale.

Qui sotto potete vedere l’immagine con i titoli in arrivo sul Plus, e vi rimandiamo alla news relativa ai titoli di settembre del Catalogo Giochi.