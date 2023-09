Far Cry 7: nuovi dettagli da una fuga di notizie

Ad inizio anno, Tom Henderson di Insider Gaming aveva detto che Ubisoft stava lavorando a due nuovi titoli di Far Cry: Far Cry 7, che dovrebbe essere un’esperienza per giocatore singolo, e uno sparatutto multigiocatore ambientato nella natura selvaggia dell’Alaska. Ora, Henderson ha pubblicato un nuovo report in cui ha rivelato nuovi potenziali dettagli sulla storia e sull’impostazione narrativa del primo.

Secondo Henderson, Far Cry 7 avrà una storia non lineare con un limite di tempo imposto ai giocatori. Vedrà i giocatori cercare di salvare i propri familiari da un gruppo cospirativo noto come “Sons of Truth” e, cosa interessante, sarà proprio il fatto che la storia sarà raccontata in un modo diverso a seconda della situazione, il che significa che si avrà la libertà di salvare i familiari in qualsiasi ordine.

Il report afferma inoltre che la storia cambierà in base alle azioni dei giocatori, il che significa che alcuni membri della famiglia potrebbero potenzialmente morire mentre altri sopravvivere, e che per completare al 100% la storia sarà necessario salvare tutti i membri. Allo stesso tempo, però, i giocatori avranno un limite di tempo difficile da rispettare. Secondo Henderson, attualmente il limite di tempo è di 72 ore nel gioco, che si tradurranno in 24 ore in tempo reale; il rapporto afferma che alcuni dettagli potrebbero ancora cambiare, dato che il gioco è ancora in fase di sviluppo.

Far Cry 7 conterrà anche una nuova meccanica di interrogatorio: mentre i nemici vengono interrogati, possono avere risposte diverse, come dire la verità, mentire, scegliere di rimanere in silenzio o persino cercare di fuggire (e a volte riuscirci).

Rumor passati già dicevano che sarebbero state prese strade diverse nel prossimo capitolo della serie.

Henderson afferma inoltre che lo sviluppo di Far Cry 7 è curato da Ubisoft Montreal. Lo studio si è occupato di Far Cry 2, 3, 4 e 5, mentre Far Cry 6 è stato sviluppato principalmente da Ubisoft Toronto. Nel frattempo, si ipotizza anche che, a differenza dei capitoli precedenti, che sono stati sviluppati sul motore Dunia, Far Cry 7 sarà sviluppato sull’engine Snowdrop di Massive Entertainment, utilizzato per titoli come The Division, Mario + Rabbids e titoli di prossima uscita come Avatar: Frontiers of Pandora, XDefiant e Star Wars Outlaws.

Si presume inoltre che il lancio di Far Cry 7 sarà nell’autunno del 2025.

Recentemente è stato annunciato che il veterano Drew Holmes, scrittore e designer di Far Cry, è stato nominato direttore della proprietà intellettuale di Far Cry presso Ubisoft.