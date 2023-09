Alan Wake 2 avrà una modalità performance su console

Il team di sviluppo Remedy Entertainment ha confermato che Alan Wake 2 avrà un’opzione “Performance Mode” disponibile su PlayStaion 5 e Xbox Series X all’uscita.

Il direttore delle comunicazioni di Remedy, Thomas Puha, ha infatti recentemente confermato la notizia in un tweet, affermando che anche se il gioco è stato progettato da zero come esperienza a 30 FPS, sarà comunque dotato di una “solida” opzione Performance Mode.

Ha scritto Puha:

“Sono lieto di annunciare che Alan Wake 2 avrà una modalità Performance su PS5 e Xbox Series X. Il gioco è stato costruito fin dall’inizio come un’esperienza a 30 FPS incentrata sulla grafica e sull’atmosfera, ma in qualche modo siamo riusciti a includere una solida Performance Mode”.

Puha dice che Remedy “parlerà dei dettagli più avanti”, ma quando gli è stato chiesto se la Modalità Performance farà girare il gioco a 60 FPS bloccati o a un frame rate sbloccato a 60, ha risposto che il team di sviluppo sta “ancora mettendo a punto la cosa”.

In particolare, Puha non ha menzionato la versione Xbox Series S del gioco, quindi resta da vedere quali saranno le prestazioni e gli obiettivi di risoluzione del gioco sull’hardware più debole della console Microsoft

Alan Wake 2 uscirà il 27 ottobre su PS5, Xbox Series X/S e PC. Qui sotto i tweet di Puha.

I’m glad to say that Alan Wake 2 will have a Performance mode on PS5 and Xbox Series X. The game has been built from the beginning as a 30fps experience focusing on visuals and ambiance, but somehow we have managed to include a solid Performance mode. We’ll talk details later.

— Thomas Puha (@RiotRMD) September 27, 2023