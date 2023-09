Jim Ryan lascia Sony: andrà in pensione a marzo 2024

Sony Interactive Entertainment ha annunciato che Jim Ryan, amministratore delegato e presidente della società, lascerà l’azienda e andrà in pensione alla fine del prossimo marzo. Sony ha confermato che il boss di PlayStation lascerà il suo ruolo dopo più di trent’anni con la società. Il 1° aprile Ryan sarà sostituito da Hiroki Totoki – COO e CFO di Sony Group – in qualità di CEO ad interim. Pur continuando a ricoprire il suo ruolo presso Sony Group, Totoki “lavorerà a stretto contatto” con il presidente e CEO di Sony, Kenichiro Yoshida, nonché con il management team di SIE, per “aiutare a definire il prossimo capitolo del futuro di PlayStation, inclusa la successione del Ruolo di CEO di SIE.” Di seguito la dichiarazione di Jim Ryan:

Ho apprezzato l’opportunità di svolgere il lavoro che amo in un’azienda molto speciale, lavorando con persone fantastiche e partner incredibili. Ma trovo sempre più difficile conciliare la vita in Europa e il lavoro in Nord America. Lascerò il mondo dopo aver avuto il privilegio di lavorare su prodotti che hanno toccato milioni di vite in tutto il mondo; PlayStation farà sempre parte della mia vita e mi sento più ottimista che mai riguardo al futuro di SIE. Voglio ringraziare Yoshida-san per aver riposto così tanta fiducia in me e per essere stato un leader incredibilmente sensibile e solidale.

Totoki ha affermato:

Vorrei esprimere la mia sincera gratitudine a Jim Ryan per i suoi eccezionali risultati e contributi nel corso dei suoi 30 anni di carriera in Sony, incluso il grande successo del lancio di PlayStation 5. Il business PlayStation gestito da SIE è una parte essenziale dell’intero portafoglio business del Gruppo Sony. Lavorerò a stretto contatto con Jim e il team dirigenziale senior per garantire il nostro continuo successo e un’ulteriore crescita. Non vedo l’ora di creare l’entusiasmante futuro di PlayStation e dell’industria dei giochi insieme a tutti in SIE e ai suoi partner commerciali.

