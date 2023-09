The King of Fighters XIII Global Match: annunciate le date del terzo open beta test

SNK ospiterà il terzo open beta test di The King of Fighters XIII: Global Match su PlayStation 4 dal 3 ottobre alle 19:00 PT/22:00 ET (le 04:00 in Italia) al 9 ottobre alle 19:00 PT/22:00 ET (le 04:00 in Italia), ha annunciato la società. Il beta test presenterà le seguenti modalità giocabili:

Modalità Pratica (solo durante lo standby in attesa di una partita online)

Modalità di rete (inclusa partita classificata)

Modalità Opzione (impostazioni di gioco)

Modalità Personalizza

Di seguito una panoramica del gioco tramite PlayAsia:

Con oltre 30 combattenti disegnati a mano e animati, inclusi nuovi arrivati ​​esclusivi per console, livelli dettagliati pieni di vita, numerose modalità di gioco, un raffinato motore di combattimento creato per la velocità e ricco di nuove mosse e super, una modalità online globale notevolmente migliorata e un con una serie di altre aggiunte, modifiche e miglioramenti, THE KING OF FIGHTERS XIII rappresenta una rinascita per uno dei franchise di gioco più longevi e uno dei marchi di combattimento più popolari di sempre.

Caratteristiche

Il più grande e migliore gioco KOF in alta definizione mai realizzato: con tantissime modalità di gioco, un motore di combattimento raffinato e dal ritmo più veloce, oltre 30 personaggi splendidamente renderizzati e animati con una serie di nuove mosse, comprese le nuovissime super NEOMAX, e molto altro ancora , XIII rappresenta la voce HD della serie che i fan stavano aspettando!

Funzionalità di rete fluida e stabile con gioco online globale: gli sfidanti possono affrontare avversari ovunque nel mondo utilizzando la modalità online notevolmente migliorata, incredibilmente fluida e stabile di KOFXIII

Contenuti esclusivi per console: con personaggi, livelli e modalità non disponibili nelle sale giochi, la versione per console domestica di KOFXIII offre ai fan non mancano incentivi per giocare e provare a sbloccare nuovi contenuti

The King of Fighters XIII: Global Match uscirà il 16 novembre su PlayStation 4 e Nintendo Switch.