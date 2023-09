Assassin’s Creed Mirage: ecco il trailer di lancio

In vista della data di uscita del 5 ottobre per Assassin’s Creed Mirage, lo sviluppatore Ubisoft ha pubblicato il trailer di lancio con le musiche di OneRepublic e Mishaal Tamer. Il trailer ci offre uno sguardo a Baghdad come ambientazione principale del gioco, mostrando anche l’abilità omicida del protagonista Basim. Date un’occhiata qui sotto.

All’inizio di questo mese, Ubisoft aveva rivelato i requisiti hardware per la versione PC del gioco. L’azienda ha rivelato i requisiti di sistema per quattro diverse preimpostazioni, che vanno da 1080p e 30 FPS fino a 4K e 60 FPS con impostazioni ultra. Il titolo aveva anche ricevuto un trailer che mostrava in precedenza alcune delle funzionalità specifiche per PC in arrivo grazie alla partnership di Ubisoft con Intel. Come parte della partnership, Assassin’s Creed Mirage sarà ottimizzato per funzionare sulla linea di GPU ARC di Intel e sulle CPU Intel Core di 13a generazione. Il gioco supporterà anche la tecnologia di super campionamento XeSS di Intel. Di seguito una panoramica del titolo:

Articoli Consigliati Gran Turismo 7: l’aggiornamento 1.38 aggiunge tre nuove auto Pokemon: ecco i nuovi eventi in arrivo

In Assassin’s Creed Mirage sarai Basim, un astuto ladruncolo da strada colpito da visioni spaventose e in cerca di risposte e giustizia. Dopo un atto di brutale vendetta, Basim fugge da Bagdad e si unisce a un’antica organizzazione: gli Occulti. Mentre ne apprende i principi fondanti e i rituali misteriosi, affinerà le proprie abilità, scoprirà la propria vera natura e infine aderirà a un nuovo credo, che cambierà il suo destino in modi imprevedibili.

Assassin’s Creed Mirage verrà lanciato il 5 ottobre per PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One e PC. Il gioco uscirà anche per iPhone 15 Pro l’anno prossimo.