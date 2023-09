Paper Beast è disponibile su PSVR 2 E PS5

Lo sviluppatore francese Pixel Reef è felice di annunciare che Paper Beast è ora disponibile su PSVR 2 e PS5 al prezzo di 24,99€. I giocatori che sono già in possesso del gioco su PlayStation 4 potranno passare alla versione per PlayStation 5 al prezzo di 4,99€. Per festeggiare l’uscita, verrà applicato uno sconto temporaneo del 20% fino al giorno 4 ottobre per i membri del programma PlayStation Plus. Trovate il trailer di lancio qui sotto.

Pubblicato inizialmente nel 2020, Paper Beast ha intrigato i giocatori con il suo ecosistema surreale, nato nelle profondità di un mondo digitale e brulicante di adorabili creature-origami plasmate da IA impazzite. L’ipnotica avventura sfrutta al meglio le potenzialità di PSVR 2 e PS5, con funzionalità migliorate per un’immersione senza precedenti. La versione originale del gioco è stata molto apprezzata per il suo gameplay innovativo, la sua grafica fuori dal comune e l’universo di gioco davvero straordinario. Per esplorare questo mondo, è necessario manipolare l’ambiente di gioco e risolvere diversi rompicapi. Paper Beast ha ricevuto numerosi premi e nomination, tra cui Miglior esperienza VR ai Pixel Awards Europe 2020 e Miglior universo di gioco ai premi Pégases 2021.

Paper Beast racconta la propria storia tramite l’esplorazione dell’ambiente di gioco, creando un profondo legame tra i giocatori, il mondo virtuale e le creature che lo abitano. In questa terra inesplorata e ricca di pericoli, i giocatori dovranno collaborare con creature incredibili per sopravvivere a entità terrificanti e scoprire ogni angolo dei panorami mozzafiato che il gioco ha da offrire. La nuova versione offre una serie di miglioramenti per sfruttare al meglio le caratteristiche di PS5 e PSVR2, tra cui una modalità per movimento fluido con cui attraversare liberamente gli ambienti di gioco e poterci interagire, oltre al supporto 4K.

Paper Beast è disponibile su PS4, PC, PS5 e PSVR 2.