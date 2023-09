Hyenas cancellato da SEGA, insieme ad altri giochi non annunciati

Clamoroso in casa SEGA! La società giapponese ha comunicato l’improvvisa cancellazione di Hyenas, sparatutto in prima persona in sviluppo su console e PC presso The Creative Assembly. La notizia arriva come un fulmine a ciel sereno, dato che il titolo aveva ricevuto di recente una Closed Beta e segnali di una cancellazione del progetto non erano per nulla immaginabili, dato che il gioco era praticamente pronto.

Oltre a Hyenas, SEGA ha anche cancellato altri titoli non ancora annunciati al pubblico, come annunciato in un comunicato ufficiale diramato in queste ore. Queste mosse sono state causate da alcune strategie da parte della divisione europea del publisher legate alla ristrutturazione nell’area consumer. L’azienda ha dunque messo in conto le importanti perdite economiche che si verificheranno entro la fine di marzo 2024, vale a dire la conclusione dell’anno fiscale in corso. Come avete preso la cancellazione di Hyenas? Lo attendevate o siete indifferenti alla notizia?