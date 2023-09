Pokemon: ecco i nuovi eventi in arrivo

L’equinozio d’autunno arriva solo una volta all’anno e per festeggiare potete partecipare alle apparizioni di massa di Clefairy nei titoli di nona genarazione di Scarlatto e Violetto per una festa di osservazione della luna, oppure riposare al meglio con l’evento Giorno Sogni d’oro in Pokemon Sleep.

La luna piena chiama i Clefairy, facendoli radunare in massa. Da venerdì 29 settembre 2023 a domenica 1 ottobre 2023, i Clefairy appariranno in massa in tutta Nordivia e Paldea. Normalmente i Clefairy non si trovano nella regione di Paldea, ma durante questo evento sarà possibile trovarli in massa. In queste speciali apparizioni i Clefairy incontrati hanno maggiori probabilità di avere il Marchio dell’Allegria. Devono essere di buon umore per essersi crogiolati al chiaro di luna. Per partecipare agli eventi di apparizione di massa, scarica le ultime notizie del Poképortale selezionando ‘Poképortale’ dal menu X, poi ‘Dono Segreto’, quindi ‘Controlla le notizie del Poképortale’. Non è necessario un abbonamento a pagamento a Nintendo Switch Online per ricevere le ultime notizie del Poképortale; è inoltre necessario scaricare e installare gli ultimi dati di aggiornamento per il proprio gioco dopo l’uscita di Il Tesoro Nascosto dell’Area Zero Parte 1: La Maschera Turchese per Scarlatto e Violetto. Trovate qui tutte le informazioni.

Inoltre, in Pokemon Sleep sarà disponibile l’evento ‘Giorno Sogni d’oro’ dalle 4:00 ora locale di giovedì 28 settembre e continuerà per un totale di tre giorni: il giorno della luna piena e i giorni precedenti e successivi. Durante questo periodo, il Potere Sonnolenza sarà moltiplicato per 1,5 e il giorno della luna piena (29 settembre) sarà moltiplicato per 2. Per maggiori informazioni visitate il sito ufficiale qui. Di seguito, il programma dell’evento di Pokemon Sleep:

Giorno 1: da giovedì 28 settembre alle 4:00 a venerdì 29 settembre alle 3:59 (ora locale).

Giorno 2: da venerdì 29 settembre alle 4:00 a sabato 30 settembre alle 3:59 (ora locale)

Giorno 3: da sabato 30 settembre alle 4:00 a domenica 1 ottobre alle 3:59 (ora locale).

Continuate a seguirci per maggiori informazioni.