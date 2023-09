Gran Turismo 7: l’aggiornamento 1.38 aggiunge tre nuove auto

Polyphony Digital ha annunciato che il nuovo aggiornamento per Gran Turismo 7, versione 1.38, sarà un po’ leggero rispetto ai precedenti, aggiungendo tre nuove auto. Date un’occhiata al trailer qui sotto per vederli in azione. Tra le vetture in questione figurano la Garage RCR Civic, la Honda Civic Type R ’22 e la MAZDA3 Gr.4. Ci sono anche due menu extra: N. 29: Porsche Supercars e N. 30: GR, con il primo disponibile al livello collezionista 42 e il secondo al livello collezionista 39 e superiore. Infine, Scapes vedrà l’aggiunta di 29 spot nella sezione Nissan, compreso lo stabilimento di Tochigi, in Giappone. Di seguito una panoramica del titolo tramite il sito ufficiale PlayStation:

Gran Turismo 7 riunisce tutte le funzionalità migliori del simulatore di guida realistico. Piloti competitivi e occasionali, collezionisti, amanti della messa a punto, progettisti di livree e fotografi: tutti troveranno la loro traiettoria grazie alle fantastiche modalità di gioco offerte, incluse le popolari modalità campagna, Arcade e Accademia di guida. Grazie al ritorno della leggendaria modalità GT Simulation, acquista, metti a punto e gareggia nel corso dell’appagante campagna per giocatore singolo man mano che sblocchi nuove auto e sfide. Se ami la competizione diretta, affina le tue abilità e gareggia nella modalità Sport. Con oltre 420 auto disponibili in Brand Central e nel concessionario di auto usate fin dal primo giorno, Gran Turismo 7 ricrea l’aspetto e le sensazioni di guida di auto classiche e moderne super car con un livello di dettaglio senza precedenti. Ogni auto si comporta diversamente sugli oltre 90 tracciati, inclusi alcuni circuiti classici della storia di GT, con condizioni climatiche dinamiche.

Gran Turismo 7 è disponibile per PS5 e PS4 e supporta PSVR 2.