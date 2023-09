Meta Quest 3: annunciata la data di lancio

Meta ha annunciato che Meta Quest 3, il suo visore per realtà virtuale e mista di prossima generazione, verrà lanciato il 10 ottobre. I prezzi partono da da 549.99 € per il visore da 128 GB, mentre il modello da 512 GB costa 699,99 €. Entrambi i modelli verranno forniti con una copia gratuita del sequel del gioco di ruolo d’azione Asgard’s Wrath 2 quando uscirà a dicembre, come parte di una promozione valida fino al 27 gennaio 2024. Durante la presentazione di Meta Connect 2023, di mercoledì 27 settembre, Mark Zuckerberg ha annunciato che verrà lanciata una versione di Roblox ottimizzata per la realtà virtuale per i visori Quest. Inoltre, il CEO di Meta ha anche detto che Xbox Cloud Gaming arriverà su Meta Quest 3 a dicembre. Potete vedere il trailer dell’annuncio qui sotto.

Meta ha dichiarato a giugno che Quest 3 è il primo head set a disporre di un chipset Snapdragon di nuova generazione sviluppato in collaborazione con Qualcomm, che offre oltre il doppio delle prestazioni grafiche della GPU di Quest 2. Le cuffie presentano un profilo ottico più sottile del 40% rispetto a Quest 2 e controller Touch Plus riprogettati “con un fattore di forma più snello ed ergonomico”. Meta ha anche affermato che “il tracciamento delle mani sarà supportato immediatamente, quindi potrete esplorare senza controller, grazie al Direct Touch che vi consente di usare solo le mani per interagire con oggetti virtuali”. Quest 3 sarà compatibile con la libreria di Quest 2 di oltre 500 giochi, app ed esperienze VR.

Meta Quest 3 sarà disponibile dal 10 ottobre. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.