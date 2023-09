MSI collabora con Ubisoft e Assassin’s Creed Mirage

MSI ha annunciato ufficialmente una collaborazione con il famoso editore di videogiochi UBISOFT per l’attesissimo gioco Assassin’s Creed Mirage, che sarà disponibile in tutto il mondo il 5 ottobre. I giocatori che acquisteranno portatili da gioco di fascia alta, monitor da gioco o router da gioco dotati di processori Intel di 13a generazione di MSI avranno la possibilità di ottenere un codice di riscatto per Assassin’s Creed Mirage. Trovate maggiori informazioni qui. Di seguito la dichiarazione di Sam Chern, Vice Presidente Marketing di MSI:

La collaborazione tra MSI e UBISOFT va oltre la perfetta fusione tra gioco e tecnologia, offrendo ai giocatori un’esperienza di gioco senza precedenti. Oltre all’avvincente trama di Assassin’s Creed Mirage, l’esclusiva tecnologia Mystic Light di MSI migliora il gioco offrendo ai giocatori sorprendenti effetti di luce. Mentre i giocatori esplorano antiche civiltà e si impegnano in intense avventure, Mystic Light regola dinamicamente l’illuminazione in base alle scene e alle situazioni di gioco, creando un ambiente di illuminazione coinvolgente che offre una festa sensoriale sia visiva che uditiva. In qualità di marchio leader a livello mondiale nel settore dei giochi, MSI ha mantenuto una partnership stretta e strategica con UBISOFT, creando un mondo di gioco coinvolgente per i giocatori. Crediamo che la perfetta fusione tra i prodotti di fascia alta di MSI e Assassin’s Creed: Mirage offrirà senza dubbio la migliore esperienza di gioco a tutti i giocatori.

Articoli Consigliati Yu-Gi-Oh! Duel Links: arrivano i duelli Rush Duel Fate/Samurai Remnant Recensione: il sogno di poter realizzare qualunque desiderio

Di seguito una panoramica del titolo:

In Assassin’s Creed Mirage sarai Basim, un astuto ladruncolo da strada colpito da visioni spaventose e in cerca di risposte e giustizia. Dopo un atto di brutale vendetta, Basim fugge da Bagdad e si unisce a un’antica organizzazione: gli Occulti. Mentre ne apprende i principi fondanti e i rituali misteriosi, affinerà le proprie abilità, scoprirà la propria vera natura e infine aderirà a un nuovo credo, che cambierà il suo destino in modi imprevedibili.

Continuate a seguirci per maggiori informazioni.