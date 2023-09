Thrustmaster in collaborazione con Ferrari presenta il volante Ferrari 488 GT Wheel Add-On

Thrustmaster è lieta di presentare il suo nuovo volante racing appositamente concepito per la competizione in partnership con Ferrari: Ferrari 488 GT3 Wheel Add-On.

Questo nuovo volante è una replica in scala 1:1 del volante dell’auto più vincente nella leggendaria storia del Cavallino Rampante, con oltre 500 vittorie nelle gare: la Ferrari 488 GT3. Un vero gioiello di tecnologia per prestazioni racing, questo nuovo volante replica è stato progettato con un peso e una struttura ottimizzati per la competizione, grazie alla sua placca centrale rivestita in fibra di carbonio e ai 31 cm di diametro complessivo del volante. Percepisci ogni aspetto del circuito direttamente sulle tue dita e sfrutta realmente al massimo la potenza della base del tuo volante, godendoti nel frattempo un alto livello di dettagli e precisione nella guida, per padroneggiare ogni curva.

Articoli Consigliati MSI collabora con Ubisoft e Assassin’s Creed Mirage Meta Quest 3: annunciata la data di lancio

Rimani completamente immerso nel cuore della gara e in totale controllo. Regola i tuoi parametri in maniera incredibilmente semplice (anche mentre superi le altre auto) grazie agli 11 comodi pulsanti azione, al D-pad e ai 4 selettori, tutti fedeli ai corrispettivi elementi sul volante originale.

Il Ferrari 488 GT3 Wheel Add-On è nativamente compatibile (senza adattatore) con tutte le basi per volanti Thrustmaster presenti e future, grazie ai suoi due sistemi di aggancio Quick Release.

Su licenza ufficiale Ferrari, questo volante replica è compatibile con PC (Windows 10, 11), PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S e Xbox One.

Ferrari 488 GT3 Wheel Add-On:

Raggiungi nuovi livelli di prestazioni e realismo con il Ferrari 488 GT3 Wheel Add-On e sali sul gradino più alto del podio.

Realizzato per la competizione:

Ferrari 488 GT3 Wheel Add-On è stato appositamente concepito per le prestazioni, grazie a un peso ottimizzato (la sua placca centrale è rivestita in fibra di carbonio) e 31 cm di diametro complessivo. Questo design permette ai piloti di sfruttare realmente al massimo la potenza della base del loro volante, restituendo un Force Feedback dettagliato e favorendo un guida estremamente precisa: due fattori essenziali nelle competizioni.

Coinvolgimento e controllo:

Il Ferrari 488 GT3 Wheel Add-On dispone di 11 pulsanti azione, un D-pad, 2 selettori rotanti e 2 selettori da pollice, tutti caratterizzati da sensazioni realistiche, nel rispetto dei comandi presenti sul volante originale. Offrono al pilota una rapidissima gestione dei vari parametri e la possibilità di modificarli in tempo reale in maniera estremamente semplice, per poter rimanere sempre in controllo.

4 LED versatili:

I 4 LED presenti sopra la placca centrale del volante permettono al pilota di ricevere svariate informazioni durante la guida — compresi i giri/min, l’apertura della pit window e molto altro. Le due modalità disponibili (GT o monoposto) permettono al pilota di adattare il comportamento dei LED alla velocità del motore di queste due tipologie di veicoli.

Leve del cambio magnetiche regolabili:

Le nuove leve del cambio con sensori magnetici garantiscono un’attivazione chiara e precisa, riducendo il rischio di errori alla guida. Per una versatilità ancora maggiore, la posizione delle leve del cambio è personalizzabile, con 4 diverse configurazioni, per una maneggevolezza ottimale in base alle preferenze dell’utente.

Ferrari 488 GT3 Wheel Add-On è disponibile al prezzo al dettaglio consigliato di €249,99