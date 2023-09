Lords of the Fallen: nuovo trailer panoramico

HEXWORKS, uno studio di CI Games, ha pubblicato oggi un nuovo trailer overview di Lords of the Fallen, della durata di otto minuti, che illustra gli orrori e i malvagi nemici che annunciano il ritorno del dio demone Adyr. L’atteso action-GDR dark fantasy, sviluppato su Unreal Engine 5, sarà disponibile su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S dal 13 ottobre. Potete vedere il trailer in fondo alla notizia.

Il filmato illustra ciò che attende i giocatori durante la loro imminente e pericolosa missione per liberare le vaste terre di Mournstead dal destino, e mette in evidenza la meccanica del doppio regno del gioco, insieme al co-op di Lords of the Fallen, alla personalizzazione dei personaggi e ad altro ancora.

Articoli Consigliati IIDEA presenta al Ministero della Cultura le proposte dell’industria dei videogiochi per una possibile regolamentazione del settore Esport EA Sports FC 24 Recensione: bentornati nel club!

Qui sotto il trailer panoramico, a questo link il nostro provato di agosto, mentre qui il sito ufficiale del gioco.