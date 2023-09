Chroma Wars: disponibile lo strategico retrò del team pugliese AgeofGames

In questi ultimi mesi, il team pugliese AgeofGames, guidato da Fabio Belsanti, sta portando su Steam tutti i suoi giochi sviluppati tra il 2000 e il 2013: oggi 28 settembre è il turno di Chroma Wars, strategico a turni e uno dei progetti più vecchi del team. Arriva sulla piattaforma Valve al prezzo di 2,99 Euro. Ricordiamo che ad aprile era arrivato Eukarion Tales 2, e a novembre arriverà Etrom 20th Anniversary Edition.

Questa la descrizione di Chroma Wars:

Preparatevi a guidare eserciti tecno-magici, a respingere nemici abissali e a conquistare il mondo attraverso battaglie strategiche ad alta abilità.

Con uno sviluppo del personaggio simile a quello dei giochi di ruolo, potete migliorare le vostre unità in vari modi, tra cui potenziare le loro caratteristiche, abilità speciali e tecno-incantesimi!

Entrate in un campo di battaglia tecno-fantasy:

Calatevi nei panni di un comandante in questo gioco di strategia a turni ambientato in una dimensione futura, alternativa della Terra, regnata da forze malefiche. Impegnatevi in battaglie tecno-fantasy in cui magia e tecnologia si combinano per creare un’intensa guerra strategica su mappe in stile quadrato.

Preparatevi a un trionfo strategico:

Le vostre scelte determinano l’esito di ogni battaglia e il destino delle vostre unità e del pianeta. Acquistate e potenziate le vostre unità per costruire un esercito formidabile, navigate sul campo di battaglia e diventate maestri della fase di gestione per regnare vittoriosi.

Il gioco è caratterizzato da un sistema punta e clicca, ideale per gli appassionati di giochi di ruolo e di strategia a turni, che potranno immergersi in un gioco tanto semplice da imparare quanto letale da padroneggiare.

Con 10 missioni che mettono alla prova la vostra abilità, ogni vittoria vi avvicina alla gloria eterna.

Fabio Belsanti, CEO di AgeofGames, commenta:

“Chroma Wars fonde grafica retrò e profondità strategica, offrendo ai giocatori l’opportunità di comandare eserciti fantascientifici in un download leggerissimo, sviluppato con la vecchia tecnologia Flash. Siamo entusiasti di presentare un altro dei nostri giochi retrò a una nuova generazione di giocatori e ci auguriamo che i nostri sforzi per far rivivere questi classici vengano apprezzati!”

Ricordiamo inoltre che il nuovo RPG narrativo di AgeofGames ispirato al loro romanzo best seller, NumeN, si sta preparando per il crowdfunding, in arrivo su Kickstarter, dove ora si può seguire il progetto in attesa di futuri aggiornamenti.

Qui sotto gli screenshot di Chroma Wars.