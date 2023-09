Shark Shark: disponibile il gioco rivisitazione del classico Intellivision

Da oggi 28 settembre è disponibile SHARK SHARK, reinterpretazione moderna da parte di BBG Entertainment GmbH del classico uscito originariamente nel 1982 su Intellivision. In occasione anche della Giornata Marittima Mondiale, il gioco è ora disponibile su Steam (Windows/Mac), Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X|S, Windows Store e Mac App Store.

In fondo alla notizia potete vedere il trailer di lancio. Qui sotto gli screenshot.

Questa la descrizione del gioco dalla pagina Steam:

Ispirato al leggendario SHARK! SHARK!, pubblicato nella sua versione originale per la console domestica Intellivision® nel 1982, questa riproposizione per un massimo di quattro giocatori ti offre un gameplay moderno e avvincente, una grafica fantastica, suoni eccezionali, molti livelli e molti personaggi sottomarini.

Sei un pesciolino molto ambizioso… circondato da una folla sottomarina che deglutisce tutto! Questi sono diavoli acquatici cattivi, subdoli e con la bocca grande che ti inghiottirebbero in un batter d’occhio… oltre agli squali veri e propri, che girano velocemente e anche altri nemici adorano tenerti nello stomaco. Ma sei più intelligente… e anche furbo! … e perché lasciarti DIVORARE?

In SHARK! SHARK! controlli un pesce! Il tuo obiettivo è guadagnare il maggior numero di punti possibile rimanendo in vita. A nuotare nell’oceano con te ci sono altri pesci di varie dimensioni, aragoste, granchi, meduse, kraken, pesci palla, orche, anguille elettriche e uno squalo velocissimo. Sei in grado di mangiare qualsiasi pesce di taglia più piccola di te, e qualsiasi pesce più grande ti mangerà! Lo squalo può anche essere ucciso se gli mordicchi la coda più volte, ma fai attenzione perché lo squalo può girarsi velocemente. E stai anche attento all’aragosta, al granchio, al kraken, al pesce palla, all’orca e all’anguilla elettrica. Ogni volta che mangi un pesce o mordicchi la coda dello squalo, guadagni punti. Quando alcune conchiglie sul fondo si aprono, devi essere veloce e raccogliere le perle all’interno. Ogni volta che raggiungi un determinato punteggio, il tuo pesce crescerà di dimensioni permettendoti di mangiare ancora più pesci sullo schermo.

La versione originale di SHARK! SHARK! è stato distribuita nel 1982 per la console Intellivision®. Il gioco è stato sviluppato dal pioniere dello sviluppo di giochi Don Daglow e da Ji-Wen Tsao, la prima donna programmatrice di console di gioco al mondo. SHARK! SHARK! è stato selezionato dal National Game Preservation Board come uno dei migliori videogiochi per la conservazione permanente nel National Game Registry della Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti. Vengono scelti solo giochi di altissimo livello come Space Invader, Pac-Man o Donkey Kong.

Questa nuova versione proietta il vecchio classico gioco Intellivision nel mondo moderno. Divertiti a giocare a SHARK! SHARK!® sul tuo PC e sulla tua console:

• Modalità giocatore singolo

• Modalità multiplayer locale e online fino a 4 giocatori (multipiattaforma)

• 3 mondi diversi (Coral Reef, Pirate Lagoon, Sunken City) con 12 livelli

• Diversi tipi di nemici come squalo, pesce palla, orca, aragosta, kraken, medusa, anguilla elettrica, granchio

• Fantastica grafica subacquea

• Suoni superbi compilati dal famoso compositore di musica per giochi Tommy Tallarico

• Supporto tastiera e joystick

Qui sotto il nuovo trailer.