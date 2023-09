Cities Skylines II: rinviate le versioni console

In un aggiornamento sui profili social, Paradox Interactive e Colossal Order hanno annunciato che le versioni PlayStation 5 e Xbox Series X/S di Cities Skylines II slittano l’uscita fino a primavera 2024 (giorno preciso non svelato). L’uscita della versione PC rimane invece invariata, e sarà disponibile dal 24 ottobre.

Il motivo del rinvio è che il team di sviluppo ha capito che ha bisogno di più tempo per raggiungere gli obiettivi qualitativi che si sono prefissati anche su console.

Queste le parole nel tweet:

Sindaci! Stiamo lavorando sodo per preparare il gioco al rilascio. Ci siamo resi conto che abbiamo bisogno di più tempo per raggiungere gli obiettivi di qualità che abbiamo fissato per la console. Per offrire la migliore esperienza ai nostri giocatori, stiamo aggiornando la finestra di uscita per Xbox e PS5 alla primavera del 2024.

Qui sotto il tweet che annuncia il rinvio su Xbox Series X/S e PlayStation 5 di Cities Skylines II.

