Spyro 4: annuncio previsto per inizio ottobre, rumor

Alcuni mesi fa, un rumor affermava che Toys for Bob stava sviluppando un nuovo titolo del draghetto viola. Un recente leak, apparso su Reddit, rivela nuove informazioni sul gioco, tra cui il nome, la presunta data di annuncio, il periodo stimato del lancio e le piattaforme. Al momento, la nuova IP di Spyro secondo il rumor verrà annunciata il 5 ottobre prossimo; per quanto riguarda l’uscita, viene stimato il quarto trimestre del 2024 su PlayStation 5, Xbox Series X/S e PC. Vi invitiamo a prendere con le pinze queste informazioni, fin quando non saranno a disposizione notizie ufficiali. Di seguito riportiamo una panoramica del leak:

Trailer dell’annuncio del 5 ottobre

Nicholas Kole si occupa del design dei personaggi e delle ambientazioni (Spyro: Reignited Trilogy, Crash Bandicoot 4: It’s About Time)

Lancio multipiattaforma su Xbox Series X/S, PS5 e PC nel quarto trimestre del 2024

Tornano Elora, Hunter, Moneybags, Professor, Ripto, Crush e Gulp. Sheila, il sergente Bird, Bentley e l’agente n.9.

Di seguito una panoramica della serie:

Spyro the Dragon è una serie di videogiochi a piattaforme. In un primo periodo (1998-2000), la serie fu sviluppata da Insomniac Games per i primi tre capitoli sulla console Sony PlayStation e coprodotta da Sony e da Universal Interactive Studios (successivamente acquisita da Vivendi, a sua volta acquisita nel 2007 da Activision). Successivamente, Universal fu l’unico produttore del gioco: la serie divenne multipiattaforma e passò su svariate piattaforme e tra diversi sviluppatori.

Continuate a seguirci per maggiori informazioni su Spyro 4.