Gamevintage Market, arriva la Seconda Edizione

Gamevintage Market è un interessante evento a tema retrò che si svolge a Roma questo fine settimana, da sabato 30 Settembre a domenica 1 Ottobre presso il San Paolo District, spazio culturale che ospita la manifestazione. L’evento, il cui ingresso è semi-gratuito, ovvero a contribuzione volontaria all’ingresso, è giunto alla seconda edizione ed offre ben duemila metri quadrati di esposizione e vendita, con un occhio di riguardo al Retrogaming, ma anche a Giochi da Tavolo, Card Game, Fumetti, Universo Nerd in generale, e si rivolge principalmente ai collezionisti retrò romani. Una buona occasione, quindi, se volete trovare quel dannato numero 47 di The Walking Dead che vi manca da anni, o una vecchia copia di Bomberman per NES! Durante la manifestazione sarà anche possibile partecipare ad un torneo di Tekken 3, il celebre picchiaduro di Bandai Namco. Rigorosamente sulla prima PlayStation. Trovate il sito ufficiale dell’evento in questa pagina. Di seguito il testo ufficiale del comunicato stampa del team organizzativo dell’evento.

Ritorna l’appuntamento romano del Gamevintage Market, l’evento rivolto agli appassionati di Retrogame, boardgame, action figures, videogiochi, funko pop, manga, fumetti, carte Pokemon, carte Magic, gadgets. Cosa vi aspetta: più di 90 banchi espositori selezionati provenienti da tutta Italia, dove potrete trovare il pezzo mancante alla vostra collezione o effettuare degli scambi. Lo Zucco Team che vi intratterrà con le loro performance e con uno spazio dedicato ai bambini con truccabimbi e prodotti anallergici e Cruelty Free; la possibilità di fare foto con i personaggi e diventare tu il personaggio provando le loro maschere, che ovviamente verranno sanificate ogni volta; la pesca: tre tiri per trovare il premio migliore da tenere e lasciare i premi brutti. Officina ludica APS presente con un ampio spazio dedicato, dove potrete cimentarvi con i migliori giochi da tavolo. Retro Game Over presente con il primo torneo di Tekken 3 su PlayStation con fantastici premi. Punto ristoro con prodotti a km zero, con piatti caldi e freddi e birre artigianali provenienti dagli amici del Farmer’s Market, anche loro presenti nei giorni dell’evento con i loro prodotti del territorio laziale.

Vi aspettiamo sabato 30 settembre e domenica 01 ottobre presso:

San Paolo District – Via Alessandro Severo 48 Roma – Locali Ex Deposito ATAC

Orario evento: Sabato 10:00/19:00 Domenica 10:00/19:00

Ingresso ad offerta, parcheggio gratuito fermata Metro B – Basilica San Paolo