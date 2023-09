Sonic Frontiers: ecco il nuovo gameplay trailer di Final Horizon

SEGA ha rilasciato un nuovo gameplay trailer per l’ultimo importante aggiornamento di Sonic Frontiers, soprannominato Final Horizon. Il trailer vede i personaggi principali discutere il loro piano d’azione, con lo stesso Sonic che decide di affrontare le quattro torri dei maestri, mentre i suoi amici cercano i Chaos Emerald. Date un’occhiata al trailer qui sotto.

Il trailer di Final Horizon mostra cosa possiamo aspettarci dall’aggiornamento mettendo in evidenza il gameplay e i vari livelli e i nuovi contenuti unici, probabilmente progettati per mettere alla prova tutte le abilità di Sonic. Il trailer presenta anche le abilità in-game degli amici di Sonic, Amy, Tails e Knuckles. Oltre a nuove sfide e personaggi giocabili, Final Horizon include anche una storia completamente nuova. La nuova narrazione si svolge prima della battaglia finale su Ouranos Island, dove Sage riconsidera uno scenario improbabile tra i suoi milioni di calcoli. Con l’aiuto di Sage e Dr. Eggman, Sonic mette in atto questo nuovo piano, accettando la sfida di convertire la cyber corruzione in un’ampia e finora mai sfruttata fonte di energia. Nel frattempo, Amy, Knuckles e Tails vogliono fare la loro parte e iniziano la ricerca dei Chaos Emerald per conto di Sonic, per cambiare il proprio destino. Di seguito una panoramica tramite Steam di Sonic Frontiers:

Due mondi si incontrano nell’ultima avventura ad alta velocità di Sonic the Hedgehog. Affrontate orde di potenti nemici ed esplorate un mondo mozzafiato pieno di azione, avventura e mistero. Accelerate verso nuove vette e prova il brivido di un gioco di piattaforme ad alta velocità, esplorando liberamente la vastità delle cinque Starfall Islands. Tuffatevi nell’avventura, brandite il potere degli Antichi e lotta per fermare nuovi e misteriosi avversari.

Sonic Frontiers è disponibile su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S e Nintendo Switch.