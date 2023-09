Marvel’s Spider-Man 2 dettaglia le opzioni di accessibilità

Per Marvel’s Spider-Man 2, lo sviluppatore Insomniac Games ha dettagliato dettagliatamente le opzioni di accessibilità del titolo del tessiragnatele in un nuovo post sul PlayStation Blog. Le opzioni presentano specifiche dei titoli precedenti e alcune simili a Ratchet and Clank: Rift Apart introducendo nuove funzionalità come i modificatori del livello di sfida. Questi ultimi coprono la salute del nemico, il danno del nemico e la consapevolezza della furtività, che possono essere impostati su Amichevole, Spectacular ed Amazing.

Potete anche abilitare Chase Assist, “riducendo la velocità massima del bersaglio, aumentando le finestre temporali prima della fuga, agganciandosi automaticamente quando un bersaglio è nel raggio d’azione e regolando nuovamente la telecamera sul bersaglio quando premi R3“. Inoltre, è possibile completare automaticamente gli eventi Quick Time (QTE), abilitare il tocco per tenere premuto invece della pressione ripetuta dei pulsanti e altro ancora. Potete assegnare scorciatoie ai pulsanti D-pad sinistro o destro, come attivare/disattivare il gameplay ad alto contrasto, la modalità foto o regolare la velocità del gioco. Altre opzioni saranno disponibili a dicembre 2023, tra cui descrizioni audio per filmati, QTE e altro, con supporto per inglese, francese, tedesco, italiano, spagnolo castigliano, spagnolo latinoamericano e giapponese. Confermati anche lo screen reader e i sottotitoli per filmati, effetti sonori ambientali e altro ancora. Infine, il titolo supporterà l’Access Controller per PS5 quando verrà lanciato il 6 dicembre. Di seguito una panoramica del gioco:

In Marvel’s Spider-Man 2, Peter Parker e Miles Morales tornano per una nuova, entusiasmante avventura: oscilla, salta e utilizza le nuove Web Wings per viaggiare per le strade della New York della Marvel, passando da uno Spider-Man all’altro nel corso della storia, ognuno con i propri poteri epici, mentre il cattivo Venom minaccia di distruggere le loro vite, la loro città e quelli che amano.

Marvel’s Spider-Man 2 verrà lanciato il 20 ottobre per PS5. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.