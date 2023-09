My Hero Ultra Rumble è disponibile, pubblicato il trailer di lancio

Bandai Namco ha pubblicato il trailer di lancio per il battle royale My Hero Ultra Rumble, titolo ispirato al manga e serie anime My Hero Academia. Il titolo è stato mostrato durante il Tokyo Game Show 2023 ed è ormai disponibile gratuitamente su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch e PC tramite Steam. Trovate il trailer qui sotto.

Il gioco permetterà a 8 squadre formate da 3 giocatori, che potranno selezionare un roster assai ricco composto da eroi professionisti, studenti e villain, di battagliare nel campo di addestramento UA e tentare di primeggiare restando l’ultimo team in gara. Ogni personaggio avrà a sua disposizione il suo Quirk e le sue tecniche più potenti. Di seguito una panoramica del gioco tramite Steam:

Tuffati nella mischia insieme ai tuoi compagni Eroi… o Villain! Comunicate, elaborate una strategia e sfruttate al meglio i vostri Quirk in squadre da tre! Questa è una battle royale da 24 giocatori divisi in 8 squadre: solo chi rimarrà in piedi fino alla fine trionferà. Trova oggetti nell’arena, interagisci con i civili e sconfiggi i tuoi avversari per potenziare le tue abilità e superare le altre squadre. Completa missioni, accumula esperienza e sblocca nuovi personaggi e opzioni di personalizzazione! Partecipa agli eventi stagionali oppure prova la pesca fortunata per trovare costumi e accessori esclusivi! Anche Eroi e Villain si sentono un po’ stilisti.

My Hero Ultra Rumble è disponibile su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch e PC tramite Steam. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.