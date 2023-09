Nintendo sarà presente al Sport&Fun Experience Village

Dal 29 settembre al 1° ottobre prenderà vita per la prima volta Sport&Fun Experience Village, il festival dello sport che animerà lo spazio attorno all’Arco della Pace di Milano. Per tutto il fine settimana, il cuore della città si trasformerà nel luogo ideale per promuovere l’intrattenimento in movimento di giovani e adulti grazie alle tante iniziative promosse da Eurosport, insieme a Warner Bros. Discovery Brand Solutions. All’interno del festival, il divertimento sarà garantito anche dalla presenza di Nintendo, che metterà a disposizione di tutti alcuni dei suoi videogiochi sportivi più iconici.

A pochissimi passi dal verde del Parco Sempione, a partire dalle ore 10:00, sarà possibile partecipare alle attività aperte a tutti e assistere agli svariati eventi sportivi dello Sport&Fun Experience Village che includeranno ciclismo, padel, volley tennis, basket, arrampicata, sci e, grazie a Nintendo, anche l’e-sport. Inoltre, per tutto il week end, approfittando degli ultimi giorni di bella stagione, sarà possibile giocare insieme ad amici e parenti con Nintendo Switch, la console ibrida più amata di sempre. Postazioni di gioco e promoter che gireranno per il festival con le console, permetteranno di cimentarsi ovunque in sfide a:

