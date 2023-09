Zero Latency VR Race: ecco le date del prossimo torneo

Nelle giornate di sabato 30 settembre e domenica 1°ottobre 2023 si terrà il torneo di Zero Latency VVR Race. I partecipanti si sfidano in scontri diretti a Sol Raiders oppure in “best score” a Far Cry. I gruppi per lo scontro diretto sono da 4 partecipanti, per il best score sono da 8 partecipanti. I vincitori saranno premiati con buoni da spendere all’interno del centro commerciale The Wow Shopping Centre, biglietti per giocare a Zero Latency Fiumicino e biglietti per il cinema UCI di Parco Leonardo. Trovate maggiori informazioni sul sito ufficiale qui. Di seguito una panoramica di Zero Latency VR:

Zero Latency VR Roma dal primo giorno ha presentato l’ultima tecnologia di terza generazione di Zero Latency VR, confermandosi come l’esperienza VR più avanzata in Italia. Parliamo dell’arena più innovativa del momento che permette agli utenti di entrare nel vivo di un videogioco, fino a 8 giocatori contemporaneamente e scegliere tra 7 esperienze uniche. Più libertà di movimento, un audio 3D ancora più coinvolgente e una strabiliante risoluzione a 5K. Grazie all’innovativo visore HTC VIVE FOCUS 3, personalizzato e con funzionalità di rendering remoto all’avanguardia, reso possibile dal Wi-Fi 6, i giocatori non dovranno più portare lo zaino-PC ma basterà indossare il visore, prendere un controller e godersi l’avventura VR. Inoltre, il gameplay potrà essere “streammato” su tutte le piattaforme per condividere l’esperienza con gli amici e la propria community.

