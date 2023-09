Hearthstone La Caduta di Ulduar Recensione: i migliori mazzi e carte post patch!

“Il Dio Antico era rinchiuso, ma avremmo dovuto sapere che la sua prigione non lo avrebbe fermato! L’influenza di Yogg-Saron ha corrotto la Locanda fin dall’inizio e ora si è scatenato il suo pieno potere! È la fine dell’era dei Titani: questa è la Caduta di Ulduar!”. Questa è l’introduzione “flavour” che Blizzard ha condiviso al lancio di La Caduta di Ulduar, l’ultimo Mini Set pubblicato, parte dell’espansione TITANI che abbiamo recensito tempo fa. Se avete letto la nostra recensione, sapete che abbiamo particolarmente apprezzato le carte di Titani, e in generale l’espansione e le nuove meccaniche che ha introdotto. Vi diciamo fin da ora che la Caduta di Ulduar non è da meno, soprattutto sul fronte immaginifico e riguardo la capacità di evocare il tema che la caratterizza con forza, attraverso le carte che la compongono e l’evento che ne accompagna lo sviluppo da qualche settimana: il ritorno di Yogg Saron! Il Dio antico che ha terrorizzato stagioni su stagioni con la sua randomica cascata di magie è nuovamente a piede… pardon, tentacolo libero. La sua ennesima venuta è caratterizzata da divertenti “anomalie” che cambiano letteralmente le carte in tavola in ogni formato, compreso lo Standard.

Hearthstone La Caduta di Ulduar: cosa sono le ANOMALIE?

L’introduzione dal sito ufficiale di Activision Blizzard continua come segue:

“I Titani avevano rinunciato ai propri compiti per vegliare su Yogg-Saron imprigionato. Ma nessuna prigionia dura per sempre… Il Dio Antico è fuggito per portare ancora una volta scompiglio su Azeroth! Riuscirai a respingerlo o soccomberai alla follia che è in te?!

È arrivato un nuovo Titano in città. Lancia incantesimi per alimentare il potere del Dio Antico, diffondi il caos alla Locanda con i Tentacoli Caotici, le anomalie e scatena Yogg-Saron sui tuoi avversari grazie a questo Mini-set di 38 nuovissime carte. Ottienile nelle buste di TITANI o come Mini-set completo da 72 carte*. Ottieni la versione normale in gioco in cambio di Pietre Runiche, denaro o 2.000 Oro oppure la versione Dorata in cambio di Pietre Runiche, denaro o 10.000 Oro. La versione Dorata include anche una copia Diamante del servitore Leggendario Yogg-Saron, Scatenato! Puoi vedere tutte le carte del Mini-set Caduta di Ulduar nella Raccolta delle carte ufficiale.”

Ma cosa sono le Anomalie? Si tratta di eventi che possono sconvolgere più o meno il flusso delle partite e le regole base del gioco, per rappresentare come l’influsso di Yogg abbia corrotto persino le nostre applicazioni. Già dall’espansione precedente a quella in oggetto, cioè Festival delle Leggende e Audiopocalypse, era chiaro quanto in Blizzard si stesse spingendo su una ridefinizione dei limiti tra “gioco” e “ambientazione”, tra il tema di ogni espansione e gli effetti che quest’ultimo ha sulle carte che la compongono e sulle dinamiche ludiche. Per questo siamo contenti di notare che con Titani la situazione non è cambiata, anzi, si è evoluta ulteriormente (in bene). Qualche dato tecnico è necessario: dopo la prima settimana, le anomalie hanno cominciato ad apparire nel 25% delle partite. La percentuale resterà tale fino alla patch 28.0 (al momento della redazione di questo pezzo, siamo arrivati alla 27.4.2, come potete vedere dal sito ufficiale Blizzard). Notate che l’effetto di Cho’gall, Capo del Crepuscolo, offre una probabilità aggiuntiva di ottenere un’Anomalia, il che significa che si può avere fino a un massimo di due Anomalie, se ne era già stata attivata un’altra all’inizio, in una singola partita durante questo periodo dell’evento, se tu e/o il tuo avversario avete Cho’gall, Capo del Crepuscolo nei vostri mazzi. Importante: nelle partite in cui sono presenti Anomalie, tutte le Anomalie hanno la stessa probabilità di apparire.

Di seguito, ecco la lista di tutte le anomalie:

Realtà Imprevedibile : Dopo che un giocatore ha giocato una carta in questa partita, ne mette una copia nel suo mazzo.

Incubo Incombente : Ogni giocatore inizia con Yogg-Saron in mano.

Cogliere l’Opportunità : Nel turno di un giocatore, la prima carta pescata è una carta che ci si può permettere di giocare.

Il Destino Cambia : Ogni giocatore inizia con un Cambio di Marcia in mano.

Luce nell’Oscurità :I Poteri Eroe di ogni giocatore costano (1) in meno.

Peccato di Gola : Ogni giocatore inizia con due carte aggiuntive in mano.

Futuri Mutevoli : Ogni giocatore inizia con 2 copie di Mutaforma Zerus in mano.

Controllo dei Creatori : Ogni eroe ha +1 Attacco nel proprio turno.

Anime Recise: Ogni eroe inizia con +5 Salute.

Ispirazione Crescente: Ogni eroe inizia con il Potere Eroe potenziato.

Spinto alla Bramosia : Quando un giocatore termina il turno con del Mana inutilizzato, ottiene una Moneta.

Spinto all’Eccesso : Quando un giocatore termina il turno con del Mana inutilizzato, pesca una carta.

Crescita Incontrollabile : Ogni giocatore inizia con un Cristallo di Mana aggiuntivo.

Vederci doppio : Ogni giocatore inizia con 2 carte copiate dalla mano degli altri giocatori.

Orrori Inimmaginabili : Ogni giocatore Rinviene un nuovo Potere Eroe di base nel proprio primo turno.

Fortificazioni : Alla fine dei turni di ogni giocatore, +1 Salute a un suo servitore casuale.

Corsia preferenziale : Riduce di (1) il costo di tutte le carte nelle mani iniziali di ogni giocatore.

Luce degli Occhi : Le carte di ogni giocatore sono Dorate.

Armata dei Corrotti : Nel turno di ogni giocatore, il primo servitore giocato costa (1) in meno.

Corruzione diffusa : Nel turno di ogni giocatore, la prima Magia giocata costa (1) in meno.

I tre migliori mazzi post Mini-Set

Come di consueto, abbiamo piacere di condividere con voi, a meta parzialmente stabilizzato, alcuni dei mazzi che il mini set ha potenziato in maniera più vistosa. Una TOP 3 senza un vero vincitore, nonostante l’Arcane Hunter probabilmente possa dirsi il più solido, concettualmente parlando. Abbiamo evidenziato in grassetto le carte dell’espansione aggiunte ai vari archetipi dopo la pubblicazione: non lasciatevi ingannare dal fatto che ci siano solo una o due carte per ogni mazzo provenienti dal Mini Set. Considerando quante carte in totale sono state aggiunte con l’aggiornamento, cioè settantadue compresi i duplicati di quelle comuni, rare ed epiche, anche solo una carta che prima non esisteva può fare la differenza fra la vittoria e la sconfitta. Tra il riuscire a lanciare una combo, oppure non avere pezzi, estensione o mana sufficiente. Un’ultima digressione: dal momento che nella recensione di TITANI vi abbiamo illustrato tutti i poteri di quelli disponibili in quel momento, è opportuno che vi condividiamo anche le capacità dell’unico e insostituibile Yogg Saron Unleashed! Una carta davvero potentissima, che forse forse ci piace anche più dell’originale. Ai posteri l’arduo tentacolo!

Yogg Saron Unleashed, costo 15, 7/5 – Titano. Costa 1 mana in meno per ogni magia lanciata nel corso della partita. / Abilità: 1)Indurre follia: Costringi i minion nemici ad attaccare altri minion nemici a caso. 2)Regno del caos: Prendi il controllo di un minion nemico. 3)Sciame di tentacoli: Riempi la tua mano di Chaotic Tendrils

Senza ulteriori indugi, quindi, ecco a voi i tre mazzi! Vi ricordiamo che se volete usarli e copiare facilmente le liste, potete usare i codici che vi abbiamo messo sotto ogni elenco. Vi basterà copiarlo su qualunque dispositivo e aprire Hearthstone, creare un nuovo mazzo et voilà! Il gioco dovrebbe chiedervi se volete utilizzare la lista presente negli appunti. Prego eh!

>Arcane Hunter

Basato sul lancio di magie continuo e incessante, sui piccoli danni cheap ai punti vita finchè l’avversario, completamente coperto di freccette, dovrà per forza arrendersi o perire. Yogg Saron Unleashed sarebbe evidentemente bastato per potenziare di parecchio il deck, ma Celestial Shot non ci fa schifo, anzi. Sono 3 danni a corpo libero più un aumento del danno magico nella prossima magia di 2. A casa nostra, fanno 5 danni a costo 3: mica male.

-Carte del Cacciatore

Arcane Shot X2

Awakening Tremors X2

Ricochet Shot X2

Trinket Tracker X2

Conjured Arrow X2

Hidden Meaning X2

Silvermoon Farstrider X2

Titanforged Traps X2

Wandering Monster X1

Celestial Shot X2

Eversong Portal X2

Halduron Brightwing X1

Aggramar, The Avenger X1

Starstrung Bow X2

-Carte Generiche

Costumed Singer X2

Star Power X1

Prison Of Yogg-Saron X1

Yogg-Saron, Unleashed X1

Se vuoi provare il mazzo e hai tutte le carte necessarie, copia il codice seguente negli appunti e incollalo direttamente in gioco:

AAECAR8GsJIF8/IF/vgF1/kFqZUGrZ4GDKqfBKeQBZqSBaqSBamTBaqkBejoBd/tBeryBcj2Bcr2Bfz4BQA=

>Miracle Druid

Il miracle Druid è la versione druidifica del mazzo Cacciatore di cui sopra. Anche lui quindi beneficia dell’aggiunta del Dio antico in versione Titano, e di Contaminated Lasher: un 3/2 costo 2 (già buono quindi) che ci ricarica 4 cristalli di mana se abbiamo giocato almeno 5 magie in tutta la partita. Facendo un conto, fra quelle a costo zero e tutte le altre non ci pare un compito impossibile, e la contropartita è ENORME.

-Carte del Druido

Aquatic Form X2

Innervate X2

Pounce X2

Embrace Of Nature X2

Planted Evidence X2

Rake X2

Harmonic Mood X2

Lifebinder’s Gift X2

Lunar Eclipse X1

Solar Eclipse X2

Contaminated Lasher X2

Nourish X2

-Carte Generiche

Funnel Cake X2

Photographer Fizzle X1

Ignis, The Eternal Flame X1

Gadgetzan Auctioneer X2

Yogg-Saron, Unleashed X1

Se vuoi provare il mazzo e hai tutte le carte necessarie, copia il codice seguente negli appunti e incollalo direttamente in gioco:

AAECAZICBKzRBdiBBqmVBqueBg2unwTanwSgoAS5oASuwATW3gTuowWC4AWi6QXx+gX9jQa7mQapngYA

>Tentacle Rogue

Infine, una chicca per tutti gli adoratori dei tentacoli. Il ladro si è lasciato irretire dal loro fascino quanto voi, e questo mazzo ne è la prova. Sfrutta infatti al massimo delle possibilità i Chaotic Tendril, che lanciano magie casuali e si potenziano in base a quanti altri tentacoli abbiamo messo in campo prima. Considerando che ne abbiamo due già pronti, che Yogg Saron ci riempie la mano di loro simili con la sua terza abilità e che, infine, Tentacle Grip, oltre a infliggere 3 danni a costo 3, ce ne fa prendere un altro con Combo…capitalizzare calandone il più possibile dovrebbe essere facilissimo. Il risultato, essendo randomico, non è garantito, ma sapete come funziona: la fortuna aiuta gli audaci!

-Carte del Ladro

Preparation X2

Shadow Of Demise X1

Shadowstep X2

Breakdance X1

Concoctor X2

Door Of Shadows X2

Ghostly Strike X2

Gone Fishin’ X1

Ghoulish Alchemist X2

Potion Belt X2

Potionmaster Putricide X1

Serrated Bone Spike X2

Tentacle Grip X2

Sinstone Graveyard X2

Crabatoa X1

-Carte Generiche

Chaotic Tendril X2

Astalor Bloodsworn X1

Queen Azshara X1

Yogg-Saron, Unleashed X1

Se vuoi provare il mazzo e hai tutte le carte necessarie, copia il codice seguente negli appunti e incollalo direttamente in gioco:

AAECAaIHCLezBNi2BNu5BMygBeigBeKkBd/DBamVBgv2nwT3nwT03QT13QTBgwXdoAXfoAXgoAXBoQWdlQa1mQYA

In conclusione: caos calmo

Non smetteremo mai di dire quanto ci piacciono i Mini Set. Sono soddisfacenti proprio perché contenuti, focalizzati su un obiettivo e consci della strada fatta dall’espansione che allargano fino al momento della loro pubblicazione. Anche stavolta, quindi, quasi quasi preferiamo il Mini Set Caduta di Ulduar al set stesso, con il quale si fonde con naturalezza arricchendo il meta di tutte le classi e consentendo di fantasticare sul futuro del gioco. Anche se, va detto, sta diventando apparentemente sempre meno votato al competitivo, e più lanciato verso il divertimento “spudorato”, la randomicità e la spettacolarità degli effetti. Il bilanciamento per ora regge, e il power level generale sembra sotto osservazione costante dei dev. Anche le patch giungono con regolarità, e meno male.

Piattaforme: PC, Mobile

Sviluppatore: Activision Blizzard

Publisher: Activision Blizzard

Concludiamo questa recensione soddisfatti di quello che Activision Blizzard ci ha consegnato. L’espansione TITANI si conferma un’ottima prova di forza e un tentativo di rivitalizzare il gioco, anche al di fuori della comfort zone a cui il team era abituato. Le recenti notizie secondo le quali molti sviluppatori anziani sarebbero stati allontanati dal team, in ottica di ringiovanire la squadra, però, a questo punto ci giungono inaspettate e quasi preoccupanti. Nel momento in cui tutto stava andando per il meglio, il divertimento e la giocabilità, il bilanciamento e quasi ogni aspetto del gioco, compresa l’evocatività e la cura per estetica e contenuti, un “restart” così forte come quello che sembra essere avvenuto serviva davvero? Non potendo mettere bocca su situazioni di cui non abbiamo totale accortezza, o su direttive interne che tali resteranno, ci auguriamo solo che TITANI e La Caduta di Ulduar non vadano sprecate. E che, ovviamente, chi ha perso il proprio lavoro possa trovarne un altro quanto prima.