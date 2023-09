Warm Snow in arrivo su console il roguelite ambientato in un universo dark fantasy orientale

Microids e Bilibili Games hanno annunciato che il roguelite ambientato in un universo dark fantasy orientale, Warm Snow, sarà disponibile in formato digitale su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Xbox One, Nintendo Switch e Windows Store dal 20 ottobre 2023. Per l’occasione è stato pubblicato il trailer d’annuncio, che potete vedere in fondo alla notizia.

Fin dal suo arrivo su Steam nel gennaio 2022, Warm Snow si è fatto notare, guadagnandosi un’ottima reputazione grazie a una valutazione “molto positiva” da parte di oltre 25.000 recensori entusiasti. Il gioco è stato inoltre premiato con tre importanti riconoscimenti: il Jincha Award per il gioco più atteso del 2022, l’Indieplay Nova Prize 2020 e il Bilibili 2022 Must-play. Nel maggio 2023, lo studio ha festeggiato vendita di oltre 2.000.000 di copie su PC e dispositivi mobile.

Queste le caratteristiche del gioco sviluppato da BadMudStudio, dalla pagina sul PlayStation Store:

Nell’anno 27 dell’era Longwu, una strana neve calda si rifiuta di sciogliersi e fa precipitare il mondo nel caos, trasformando le persone in mostri incontrollabili.

Nei panni di “Bi An”, un misterioso guerriero che vaga in questo universo dark fantasy orientale, la tua missione è affrontare le 5 case che proteggevano il mondo liberandole dalla corruzione e infine sconfiggere il Loto bianco.

Adatta il tuo equipaggiamento al tuo modo di combattere e ingaggia battaglie impegnative contro nemici agguerriti per risolvere l’enigma che si cela dietro la neve calda e liberare il mondo dalla peste!

Caratteristiche

Un roguelike grosso e nervoso come

Personalizza il tuo gioco scegliendo armi, poteri ed elementi per adattare il tuo stile di combattimento e trovare il gioco che fa per te!

Una storia con una direzione artistica ispirata ai “dipinti di seta”

Immergiti in una storia ricca di contenuti con una grafica straordinaria ispirata ai dipinti di seta, che aggiunge poesia ed eleganza al mondo del gioco.

Un universo esotico ispirato al folklore cinese

Scopri un mondo fantastico ispirato al folklore cinese, con creature mitiche, paesaggi mozzafiato e un’atmosfera autentica che ti immerge in questa ricca cultura.

Il valore del rigiocare

Rigioca all’infinito fino a quando non scoprirai la verità sul “Warm Snow” e metterai fine a tutto questo.

Qui sotto potete vedere il trailer d’annuncio delle versioni console di Warm Snow.