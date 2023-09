Foamstars: parte stanotte l’Open Beta

Stanotte (dalle ore 03:00 e fino al 2 ottobre alle 18:59), i giocatori su PlayStation 5 possono provare gratuitamente Foamstars, lo sparatutto 4 contro 4 a base di schiuma di Square Enix, nella versione open beta scaricando il gioco dal PlayStation Store.

L'”OPEN BETA PARTY” offre due modalità di gioco, “COLPITE LA STELLA” e “BUONA SOPRAVVIVENZA AL BAGNO DI SCHIUMA”, con otto personaggi tra cui scegliere (Soa, ΔGITO, Tonix, Jet Justice, Mel T, The Baristador, Rave Breaker e Pen Gwyn), ciascuno con stile di gioco, armi e abilità uniche.

Inoltre, FOAMSTARS è compatibile con le funzionalità uniche del controller PlayStation 5. Vi potrete divertire sparando intuitivamente la schiuma con i grilletti adattivi e le vibrazioni del feedback aptico. Il gioco supporta anche il sensore di movimento, che permette di usare la mira giroscopica per controllare l’arma.

L’accesso alla beta sarà disponibile dall’inizio di quest’ultima. Per unirsi alla festa non è necessario un abbonamento a PlayStation Plus.

Ecco il programma del fine settimana con i diversi orari mondiali, quello da prendere in considerazione per noi in Italia è l’ultimo della lista:

Venerdì 29 settembre 18:00 PDT – Domenica 1° ottobre 23.59 PDT

Sabato 30 settembre 2:00 BST – Lunedì 2 ottobre 7:59 BST

Sabato 30 settembre 3:00 CEDT – Lunedì 2 ottobre 8:59 CEDT

I giocatori che parteciperanno all'”OPEN BETA PARTY” riceveranno automaticamente un esclusivo oggetto cosmetico per il personaggio di Soa al download del gioco completo, in uscita all’inizio del 2024. Per riscattare l’oggetto esclusivo, i giocatori dovranno scaricare FOAMSTARS dopo l’uscita di inizio 2024 con lo stesso account per PlayStation Network utilizzato per scaricare la versione beta.