Honkai Star Rail: data della versione PS5 e della 1.4

Il team di HoYoverse ha annunciato che l’aggiornamento della versione 1.4 di Honkai Star Rail e il lancio ufficiale per PlayStation 5 avverranno l’11 ottobre 2023. Questo annuncio è stato fatto durante il Livestream del programma speciale “Jolted Awake From a Winter Dream” tenutosi oggi 29 settembre.

L’imminente versione 1.4 porterà nuove aree e gameplay, tra cui Old Weapons Testing Ground, Pillars of Creation e un videogioco chiamato Aetherium Wars. I nuovi personaggi Jingliu, Guinaifen e Topaz & Numby hanno fatto il loro debutto, e anche il vecchio amico Seele può essere nuovamente reclutato per assistere nella grande odissea spaziale di Trailblazer su PC, iOS, Android e la nuova PS5.

Qui sotto potete vedere il trailer della versione 1.4 di Honkai Star Rail, mentre in fondo alla notizia ci sono i nuovi screen pubblicati.

Qui sotto un breve estratto della storia della versione 1.4 di Honkai Star Rail:

Dopo aver annientato con successo la Phantylia, aver risolto la crisi dell’Ambrosial Arbor e aver preso parte alla restaurazione dello Xianzhou Luofu, l’Antico Banco di Prova delle Armi e i Pilastri della Creazione di Jarilo-VI saranno scoperti per la prima volta e serviranno come fasi essenziali della storia e del gameplay della versione 1.4. Topaz, una stella nascente della Interastral Peace Corporation (IPC), si sta recando a Jarilo-VI per occuparsi di affari intergalattici, dove l’equipaggio dell’Astral Express interviene per approfondire il nocciolo della questione riguardo il rapporto tra l’impianto congelato e l’IPC.

Qui sotto i nuovi screenshot.