Paradox Interactive: un nuovo gioco verrà annunciato il due ottobre

Paradox Interactive, publisher/sviluppatore che ha nei suoi punti di forza tanto gli strategici quanto i gestionali, annuncerà un nuovo titolo il 2 ottobre, alle ore 15:00 italiane. Sul canale YouTube ufficiale è stato infatti pubblicato un video anteprima che fa sapere che per quel giorno e a quell’ora verrà svelato un nuovo gioco. Tanti punti interrogativi proprio sul titolo del video stesso, la scritta new game, e giusto uno screen con il cielo e degli alberi. Da capire se sarà quindi una nuova IP o un seguito di uno dei tanti titoli che fanno parte della schiera del team svedese. Da Hearts of Iron, a Europa Universalis, più difficile qualcosa ad ambientazione spaziale come Stellaris o Surviving Mars. Per saperlo, basterà attenndere il 2 ottobre, e noi ovviamente vi faremo sapere di cosa si tratterà.

Ricordiamo che al momento, l’ultimo gioco uscito da parte di Paradox Interactive è stato Age of Wonders 4, e che ad ottobre usciranno Cities Skylines II (su PC, mentre sono state rinviate la versione console), The Lamplighters League e Star Trek Infinite. Inoltre, pochi giorni fa era stato annunciato anche Millennia, 4x a turni storico.