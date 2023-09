EA Sports FC 24: disponibile, trailer di lancio

Electronic Arts festeggia oggi 29 settembre il rilascio a livello mondiale di EA SPORTS FC 24, disponibile ora su PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC, PlayStation 4, Xbox One, e Nintendo Switch. Tre tecnologie alimentano EA SPORTS FC 24, con un cross-play migliorato per tutte le modalità online multigiocatore, che permette agli amici di divertirsi insieme attraverso diverse piattaforme mentre EA SPORTS entra in una nuova era per il Gioco Più Bello del Mondo. I fan sono invitati a unirsi al club insieme ai 6.8 milioni di giocatori che hanno già giocato a EA SPORTS FC 24 durante l’accesso anticipato, un aumento di oltre il 25% rispetto l’anno scorso.

Per l’occasione è stato pubblicato il trailer di lancio, che potete vedere in fondo alla notizia.

Afferma Nick Wlodyka, SVP & GM of EA SPORTS FC:

“La giornata di oggi, in cui invitiamo milioni di fan a entrare nel club del Gioco Più Bello del Mondo EA SPORTS FC, segna un momento fondamentale. L’innovazione al cuore dello sviluppo di FC 24, insieme all’impegno per raggiungere la massima autenticità, offrono un’esperienza calcistica mai vista prima e estremamente divertente, che risulta completa, realistica, e soprattutto crea una community che mette al centro i suoi fan.”

Il rilascio di EA SPORTS FC 24 coincide con quello di EA Sports FC Mobile presentato anch’esso durante la settimana, in quanto entrambi i titoli gettano le basi della piattaforma EA SPORTS FC per creare e accrescere il fandom calcistico attraverso i videogiochi. EA SPORTS FC raggiunge i fan a livello globale attraverso prodotti per console, dispositivi mobile, online ed esports, forte di una storia trentennale nella definizione del calcio interattivo e di un futuro all’insegna dell’inclusività, dell’innovazione e dell’autenticità.

L’autenticità senza precedenti di EA SPORTS FC 24 sottolinea una rosa di giocatori provenienti dai più grandi club e campionati di tutto il mondo, tra cui LALIGA EA SPORTS, Premier League, Bundesliga, Serie A, CONMEBOL Libertadores, UEFA Champions League, UEFA Women’s Champions League, Barclays Women’s Super League e altri ancora.

Ha dichiarato David Jackson, VP of Brand, EA SPORTS FC:

“EA SPORTS FC 24 è la nostra massima espressione del calcio interattivo e metterà in contatto i fan di tutto il mondo con i loro club e giocatori preferiti come mai prima d’ora. Insieme a 19.000 calciatori, oltre 700 squadre e più di 30 campionati, entriamo nel nuovo capitolo del brand EA SPORTS FC con un’autenticità e un’innovazione senza precedenti in tutto il mondo”.

Tre tecnologie che alimentano EA SPORTS FC 24

Per inaugurare una nuova era per gli appassionati di calcio di tutto il mondo, EA SPORTS FC 24 si avvale di tre tecnologie che lavorano insieme per creare un’esperienza autentica e fedele al calcio reale. HyperMotionV, il più grande balzo in avanti nel realismo, traduce la fluidità del calcio reale utilizzando i dati volumetrici di oltre 180 partite di alto livello. Gli Stili di Gioco, ottimizzati dai dati Opta del mondo reale e da quelli provenienti da altre fonti, conferiscono una dimensione senza precedenti agli atleti, andando oltre le valutazioni complessive per evidenziare le abilità in campo che rendono i giocatori speciali. Il motore Frostbite migliorato perfeziona i dettagli per rendere ogni momento del gioco più simile al calcio.

Ultimate Team offre talenti straordinari, una selezione senza precedenti ed evoluzioni

Il calcio femminile è arrivato in Ultimate Team – la più grande aggiunta di giocatori di alto livello mai fatta in un solo anno – introducendo sei nuovi campionati e un mondo di nuove opportunità di costruzione della squadra. Con un bacino di talenti di oltre 19.000 giocatori con licenza, ci sono anche nuove ICONE, Eroi e atleti di altissimo livello provenienti da tutto il calcio maschile e femminile da aggiungere al proprio Club e su cui costruire la propria squadra.

Per la prima volta in assoluto, i giocatori del vostro club possono essere migliorati tramite le Evoluzioni di Ultimate Team™, un nuovo modo per costruire la vostra squadra attorno ai giocatori che amate. Scegliete i giocatori che soddisfano i criteri delle Evoluzioni e completate una serie di obiettivi per migliorare le loro abilità individuali, i loro stili di gioco e le loro valutazioni complessive.

Guida la tua squadra con la Modalità Carriera

Dalla definizione della filosofia del vostro club come tecnico alla scelta di come giocare in campo come giocatore, EA SPORTS FC™ 24 vi offre un maggiore controllo sulla creazione delle vostre carriere calcistiche nella Modalità Carriera, oltre alla Carriera Tecnico e alla Carriera Giocatore che esistono come esperienze separate.

Nella Carriera Giocatore è possibile celebrare i propri successi con l’aggiunta del prestigioso Pallone d’oro, un nuovo ambito trofeo per perseguire il meglio di un giocatore. La Carriera Tecnico introduce un sistema di gestione totale che riunisce due nuovi elementi – la Visuale Tattica e i Preparatori- per coinvolgervi in tutte le principali decisioni del club.

C’è molto altro da scoprire in campo!

Novità di quest’anno, EA SPORTS FC 24 vede l’espansione del gioco cross-platform in tutte le modalità multigiocatore online, tra cui Club, Stagione Co-Op, VOLTA FOOTBALL e Ultimate Team Co-Op. A partire dalla creazione, nessun club sarà vincolato alla piattaforma del creatore, il che significa che i club pubblici possono essere immediatamente scoperti e raggiunti da giocatori di qualsiasi piattaforma della stessa generazione.

Entrate nel Club per guadagnare il titolo di EA SPORTS FC Founder

I fan che giocheranno a EA SPORTS FC 24 entro il 1° novembre 2023 diventeranno FC Founder e sbloccheranno vantaggi come schermate di avvio esclusive, oggetti in-game, obiettivi e compiti esclusivi in Ultimate Team, tra cui l’esperienza Founder Evolution. Preparatevi a sbloccare il meglio che EA SPORTS FC ha da offrire con questa occasione unica di essere presenti all’inizio e diventare un FC Founder.

Qui sotto il trailer di lancio