High on Life: trailer di lancio del DLC High on Knife

Mancano pochi giorni all’uscita di High on Knife, DLC di High on Life, e il team di sviluppo Squanch Games ha pubblicato il trailer di lancio, che potete vedere in fondo alla notizia. Il nuovo contenuto arriverà il 3 ottobre su PC, PlayStation 5 e PlayStation 4, Xbox Series X/S e Xbox One, anche attraverso Game Pass.

Questa la descrizione del DLC, dalla pagina Steam:

Due anni fa il cacciatore di taglie ha sconfitto il G3. Ora a Tello serve aiuto per rintracciare un misterioso pacco che viene dal suo pianeta. Si troveranno invischiati tra un gigante gentile, una pistola da pinball, anelli di frodo e una terribile azienda intergalattica? Certo.

Vai a caccia di una nuovissima taglia in una nuova avventura che è un minisequel del gioco principale. Conoscere il gioco principale non è obbligatorio, ma può essere utile. Va bene in ogni caso.

Infiltrati in un infausto magazzino per spedizioni alla ricerca di un misterioso pacco contenente la chiave delle origini di Tello… O muori provandoci! O fai entrambe le cose! Divertiti.

Affronta frenetici combattimenti acrobatici in un inferno di proiettili contro la Presidente più codarda della galassia. Divertente, no? La Presidente non vede l’ora di combattere, sul serio.

Esplora un pianeta pieno di lumacoidi morenti. Non so se sia effettivamente un punto forte del DLC, ma è uno degli aspetti principali, perciò devo menzionarlo: parlerai con un mucchio di lumacoidi!

Ok, non ci crederai mai, ma avrai due, DUE nuovissime e letali pistole parlanti, con la lingua lunga e tagliente e una capacità impressionante di perforare la carne aliena.

Nuovi personaggi doppiati da Sarah Sherman, Gabourey Sidibe, Ken Marino e altri, oltre agli amati Michael Cusack, JB Smoove, Tim Robinson, Betsy Sodaro e Andy Daly.

Qui sotto potete vedere il trailer di lancio di High on Knife, DLC di High on Life.