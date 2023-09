Cocoon: disponibile, anche su Game Pass, il nuovo titolo di Jeppe Carlsen (di Limbo e Inside)

Da oggi 29 settembre è disponibile Cocoon, avventura/puzzle di Annapurna Interactive sviluppato da Geometric Interactive, team guidato da Jeppe Carlsen, noto per il suo lavoro di gameplay designer in Limbo e Inside. Il gioco arriva su PC, Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S, anche attraverso il Game Pass. Per l’occasione è stato pubblicato il trailer di lancio, che potete vedere in fondo alla notizia.

Questa la descrizione del gioco dalla pagina Steam:

Da Jeppe Carlsen, il progettista principale del gameplay di LIMBO e INSIDE, COCOON ti porta in un’avventura attraverso mondi dentro mondi. Padroneggia i meccanismi che fanno saltare il mondo per svelare un mistero cosmico.

Mondi nei mondi

COCOON è una versione unica del genere di avventura puzzle, in cui ogni mondo esiste all’interno di una sfera che puoi portare sulla schiena. Avvolgi la testa intorno alla meccanica di base del salto tra i mondi e combinali, manipolali e riorganizzali per risolvere intricati enigmi

Macchine Aliene

Interagisci con ambienti alieni e dispositivi biomeccanici lasciati da un’antica civiltà. Viaggia attraverso biomi unici e diversificati, dalle strutture industriali alle enormi caverne organiche, e scopri come sono collegati tra loro.

Abilità del globo

Ogni globo ha un’abilità che può essere sbloccata, trasformando così il globo in uno strumento unico da utilizzare in altri mondi. Usa queste abilità per scoprire percorsi e oggetti nascosti, spara proiettili per attivare interruttori e altro ancora.

Guardiani mostruosi

Potenti guardiani proteggono ogni mondo e devi affrontarli in feroci battaglie. Ogni combattimento è unico e richiede di padroneggiare meccaniche nuove e soddisfacenti.

Qui sotto potete vedere il trailer di lancio di Cocoon.