Fall Guys: per Epic Games rimane una priorità, anche dopo i licenziamenti a Mediatonic

Epic Games ha dichiarato che il lavoro di Mediatonic su Fall Guys rimane una “priorità per l’azienda” dopo le notizie secondo cui lo studio britannico è stato duramente colpito da licenziamenti.

Ieri giovedì 28 settembre Epic aveva confermato l’intenzione di licenziare circa 830 dipendenti, pari al 16% della sua forza lavoro totale.

Mediatonic, che è stata acquisita da Epic nel 2021 e impiegava circa 300 sviluppatori, “è stata colpita duramente” dai licenziamenti, secondo Jason Schreier di Bloomberg, che ha dato la notizia dei tagli di massa di Epic prima dell’annuncio ufficiale della società.

Alcuni report hanno inizialmente affermato che l’intero team di Mediatonic sarebbe stato licenziato, ma Epic ha smentito la notizia in una dichiarazione a VGC.

“Questo è falso”, ha dichiarato un portavoce. “Il lavoro di Mediatonic su Fall Guys continua a essere una priorità per l’azienda”.

I tagli più ampi ai posti di lavoro di Epic sono stati annunciati in una nota al personale dall’amministratore delegato Tim Sweeney, il quale ha affermato che avrebbero stabilizzato finanziariamente l’azienda.

“Per un po’ di tempo abbiamo speso molto più di quanto abbiamo guadagnato, investendo nella prossima evoluzione di Epic e facendo crescere Fortnite come ecosistema per i creator ispirato al metaverso”, ha dichiarato.

“Sono stato a lungo ottimista sul fatto che avremmo potuto superare questa transizione senza licenziamenti, ma col senno di poi ho capito che non era realistico”.

Sebbene Fortnite stia ricominciando a crescere, la crescita è guidata principalmente dai contenuti dei creator con una significativa condivisione dei ricavi, e si tratta di un’attività con un margine inferiore rispetto a quella che avevamo quando Fortnite Battle Royale è decollato e ha iniziato a finanziare la nostra espansione”.

Il successo dell’ecosistema dei creator è un grande risultato, ma comporta un cambiamento strutturale importante per la nostra economia”.

“I membri di Epic in tutto il mondo hanno compiuto sforzi continui per ridurre i costi, tra cui il passaggio alle assunzioni a costo zero e la riduzione delle spese operative per cose come il marketing e gli eventi. Ma siamo ancora lontani dalla sostenibilità finanziaria.

“Siamo giunti alla conclusione che i licenziamenti sono l’unica soluzione, e che farli ora e su questa scala stabilizzerà le nostre finanze”.